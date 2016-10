Mistelbach

Dank der Aufmerksamkeit einer Bewohnerin einer Wohnhausanlage in der Oserstraße konnte die Polizei zumindest Teile einer Keller-Einbrecherbande fassen:

Die Frau stand in der Nacht zum 22. Oktober auf ihrem Balkon und rauchte, als ihr Verdächtiges auffiel: Unbekannte Männer trugen nachts Fahrräder aus der Wohnhausanlage. Sie rief die Polizei, die ohnehin bereits auf der Lauer lag, die schnappte sich die Verdächtigen: Wie sich heraus stellte, hatten sie Kellerabteile in der Anlage aufgebrochen, in ihrem Auto fand die Polizei elf Fahrräder, die Mistelbachern zugeordnet werden konnte.

Zwei Polen sitzen in Haft, ein Dritter ist noch flüchtig: „Möglicherweise ist der Täterkreis aber noch größer“, sagt ein ermittelnder Beamter. Denn die Spur der Bande zieht sich bis Tulln, die Masche war dabei immer die Gleiche: Mit einem Zentralschlüssel gelangten sie in die Kellerabteile und räumte diese leer.

Die Ermittlungen laufen, ebenso, wie die Fahndung nach weiteren Tätern.