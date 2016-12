Mistelbach

Wäre es nach Erwin Netzl (LaB) gegangen, so wären die Punkte gar nicht behandelt worden. Denn in einem dringlichen Antrag forderte er die Absetzung der beiden Tagesordnungspunkte, mit denen Kanal- und Wassergebühren erhöht werden sollten. Klappte aber nicht: Die ÖVP-Mehrheit beharrte bei der jüngsten Gemeinderatssitzung am 13. Dezember auf die Behandlung.

Gleich vorweg: Nachdem der Gemeinderat in den vergangenen 20 Jahren die Gebühren kaum angepasst hatte, steht den Mistelbachern jetzt eine kräftige Erhöhung ins Haus: Die Bereitstellungsgebühr für die Wasserzähler steigt um satte 190 Prozent (von 6,9 auf 20 Euro pro Kubikmeter und Quartal), die Wasserbezugsgebühr um damit verglichen moderate 6,9 % (auf 1,49 Euro). Moderater sind die Anhebungen beim Kanal.

Die letzte Indexanpassung war 1999

Für den zuständigen Stadtrat Josef Strobl (SPÖ) kein einfacher Punkt. Fachlich sei ihm klar, dass eine Gebührenanpassung sein muss: „Es war in den Gesprächen klar, dass wir eine Unterdeckung der Kosten haben, seit der letzten Gebührenanpassung wäre eine Indexanpassung von 30 Prozent fällig.“ Die letzte Gebührenanpassung beim Wasser war 1999.

Gleichzeitig ist er aber gegen den von ihm vorgetragenen Entwurf für die Gebührenordnungen - im Stadtrat waren die Sozialdemokraten da überstimmt worden. „Der Gemeinderatsausschuss konnte die Unterlagen zu wenig ausführlich diskutieren, Zahlen wurden zu spät geliefert, die enorme Anhebung der Wasserzählergebühr wurde überhaupt erst in einem interfraktionellen Gespräch einen Tag vor der Stadtratssitzung besprochen.“ Und dass die Erhöhung, die im Ausschuss noch kein Thema war, schon im Gemeindebudget 2017 vorgesehen war, erfuhren die Roten auch erst, als dieses zur Einsicht auflag. „Wenn wir das gewusst hätten, hätte man im Voranschlag noch dort oder da was streichen können, damit die Erhöhung nicht gar so hoch wird!“, sagt Strobl. Augenfälligster Unterschied in den Positionen: Welchen Steuereffekt will man mit den Gebühren erreichen?

SPÖ und FPÖ fordern Ökologisierung der Gebühren

Liste aktiver Bürger (LaB), NEOS - zumindest hatten sich beide Fraktionen in diese Richtung geäußert –, SPÖ und FPÖ trugen auch einen entsprechenden Gegenantrag von Erwin Netzl (LaB) mit und wollten eine Ökologisierung der Gebühren: Die Wasserzählergebührenerhöhung solle nicht so hoch ausfallen, dafür soll der Wasserverbrauch stärker belastet werden: Wer mehr Wasser verbraucht, soll auch mehr zahlen. „Dann hätten wir einen Lenkungseffekt beim Wasserverbrauch“, sagt Stephan Prinz (NEOS).

Intention der ÖVP und Finanzstadtrat Harald Beber: Die Fixkosten durch die vorhandene Infrastruktur sollen auch mit der Gebühr für die Bereitstellung dieser finanziert werden. Denn die sind auch dann da, wenn kein Wasser verbraucht wird. Und: So werden auch Grundstücke belastet, für die die Infrastruktur zwar errichtet werden muss, bei der aber noch kaum oder keine Wasserabnahme erfolgt, leer stehende Häuser zum Beispiel. Hier erwartet sich die ÖVP, dass der eine oder andere Grundstücksbesitzer sich damit leichter von nicht mehr gebrauchten Grundstücken in Ortskernen trennt, die derzeit bauliche Lücken in das Ortsbild reißen und für den Wohnbau nicht zur Verfügung stehen.