Jüdisches Mistelbach : 1938 lebten etwa 25 jüdische Familien in Mistelbach.

Der Friedhof : Der Israelitische Friedhof in Mistelbach an der Zaya diente der Israelitischen Kultusgemeinde Mistelbach von 1900 bis 1938 als Begräbnisstätte. Es sind 140 Personen begraben, am Friedhof gibt es 124 Grabsteine.