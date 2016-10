Mistelbach

Ein Stück Literatur wählten sich heuer die Schülerinnen der Bundesakademie für Elementarpädagogik, vormals Kindergartenpädagogik, für ihren Auftritt bei den Puppentheatertagen aus: Gemeinsam mit Helena Kramar erarbeiteten sechs der angehenden Kindergartenpädagoginnen „Geschichten vom Hündchen und vom Kätzchen“ von Josef Capek.

"Kinderbuch kennt in Tschechien jeder"

„Dieses Kinderbuch kennt in Tschechien wirklich jeder“, sagt Helena Kramar. Tschechische Ausgaben zu finden, war kein Problem, eine lange Suche war es allerdings, eine deutsche Übersetzung zu finden: „Ich hab‘ dann eine gefunden, die ist in den 1950er-Jahren in der DDR erschienen“, zeigt sie sich stolz. Warum nicht einfach selbst übersetzen? „Das geht nicht, da geht es um ein Stück Literatur!“, sagt Kramar.

Anna Katharina Bruckner, Karl Schöller, Victoria Stacher, Anna Seltenhammer, Stefanie Spieß und Sofie Staffa aus der 2AK erarbeiteten mit der Puppenspielerin in einer intensiven Phase das Stück. Gespielt wird mit klassischen Marionetten, da ist die richtige Technik eine Herausforderung. Mit der begeisterte Anna Seltenhammer alte Puppenspieler: „Manche haben‘s halt“, urteilte der Fachmann. Warum tut sie sich beim Spiel so leicht? „Ich steh‘ mit dem A-capella-Chor auf der Bühne“, verrät Seltenhammer.

Die Handlung: Der Alltag im Haushalt von Hündchen Wau-Wau und Kätzchen Miau rund um Putzen, Waschen, Backen und dem Auffinden des verlorenen Püppchens Milli. Und das ganze interaktiv, wie es sich für kindergartengerechtes Puppentheater gehört. Denn schließlich lernen sie ja für ihren künftigen Job. Jedes Jahr nimmt eine Gruppe mit einer eigenen Puppentheaterproduktion teil. Sie sind einziger regionaler Beitrag zu den Puppentheatertagen.