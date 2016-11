Mistelbach

Die Kampagne „16 Tage gegen Gewalt gegen Frauen“ beginnt am 25. 11., einem internationalen Gedenktag an drei Schwestern, die 1960 in der Dominikanischen Republik brutal ermordet wurden. Den Abschluss bildet der Internationale Tag der Menschenrechte am 10. 12.. Es soll auf das Recht auf ein gewaltfreies Leben aufmerksam gemacht werden.