Die Mistelbacher Unternehmer ziehen eine durchaus positive Bilanz nach dem diesjährigen Weihnachtsgeschäft.

Kaufstrasse-Geschäftsführerin Jutta Pemsel: „Wir sind mit dem Weihnachtsgeschäft sehr zufrieden – und das in allen Geschäften: Palmers Mistelbach, Boutique, Laa, Poysdorf und Zistersdorf.“ Und: „Der Umsatz ist leicht gestiegen.“ Der absolute Renner sei dieses Jahr Strickware gewesen, und hier ganz besonders Pullover.

„Hatchimals“ waren Trend-Highlight

Zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft ist auch Peter Harrer vom Spiel- und Schreibwarengeschäft Harrer am Hauptplatz. Umsatzsteigerungen gäbe es laut ihm aber vermutlich keine: „Wird wohl eher gleich bleiben.“ Bei den Spielwaren stand Lego ganz oben auf den Wunschlisten, aber auch Spieleklassiker wie DKT, Spiel des Lebens oder Activity würden sich noch immer großer Beliebtheit erfreuen, weiß Harrer.

Ebenso wurden gerne Bücher gekauft, wie zum Beispiel das Kinderbuch „Greg’s Tagebuch“ oder das Sachbuch „Sinnsationell“, sowie Bücher übers Basteln, Nähen und Stricken. Das Trend-Highlight schlechthin waren dieses Jahr aber sogenannte „Hatchimals“ - das sind Spielzeugeier, aus denen man durch die richtige Pflege ein kleines Tier ausbrüten kann.

Bücherverkauf schwächer als in Vorjahren

Auch Martin Kromer, Chef vom Bio-Geschäft „´s g´sunde Körberl“ in der Bahnstraße, berichtet von stabilen Umsätzen. Besonders gut hätten sich dieses Jahr Schuhe verkauft, aber auch das Angebot an gesundem Essen und Natur-Kosmetik wurde von den Kunden sehr gut angenommen. „Die Leute folgen jetzt wohl immer mehr dem Motto: Wir wollen alle a bisserl gesund leben“, ist Kromer überzeugt.

Einzig in der Buchhandlung „Facultas“ am Hauptplatz hätte das Weihnachtsgeschäft etwas besser verlaufen können. Laut Geschäftsführer Fritz Duda sei es etwas schwächer als in den vergangenen Jahren gewesen: „Die Online-Bestellungen nehmen anscheinend immer mehr zu.“ Besonders beliebt wären dieses Jahr Heimatbücher, Krimis und der neue „Harry Potter“- Roman gewesen.