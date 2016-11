Was ist barock? 14 Künstler der Kunstvereine des Landesverbandes Kunstvereine stellten ihre Interpretationen des Themas bei der gleichnamigen Ausstellung im Mistelbacher Barockschlössl aus. Die Thomasler Künstlerin Gudrun Wassermann, Mitglied des Kunstvereines Mistelbach, sorgte dabei auch für das Sujet des Ausstellungsplakates. Die Ausstellung wurde am 4. November eröffnet.

Was ist barock? Details von Gebäuden der Barockstadt St. Pölten? Barocker Lebenswandel, symbolisiert durch ein opulentes, im Raum schwebendes Kleid (Petra Buchegger), in Wachs erstarrte Barockmusik (Gudrun Wassermann), dekadenter Schuhfetisch (Manfred Gaderer) oder barocke Aktkörper (Franz Rupp)? Oder doch die amerikanischen Stars & Stripes als Leichentuch, Kopftuch und Vermummungstuch (Martina Montecuccoli)? Die Antwort liegt in der Herangehensweise der Künstler.

Ausgefallener Mix

„Mir war der Mix bei der Ausstellung wichtig“, sagt Kuratorin Petra Weissenböck: „Wir haben junge und alte Künstler, Installationen und Werke auf Papier, moderne und traditionellere Herangehensweisen.“

Josef Schimmer, der die Ausstellung als Mitglied von Kunstverein und Kulturausschuss der Stadtgemeinde Mistelbach eröffnete, verwies auf den Stellenwert, den Kunst in Mistelbach habe - auch wenn bei diversen Budgetverhandlungen der eine oder andere meine, dass gerade dort gespart werden könne.