Mistelbach will weiter kontrolliert wachsen - und die Nachfrage nach Wohnraum in der Stadt ist gewaltig: An der Nordeinfahrt wird jetzt ein weiteres Siedlungsgebiet aufgeschlossen, die Werbung dafür ist gerade mal angelaufen - und acht von elf Einfamilienhausgrundstücken, vier von 16 Doppelhaushälften und 17 Prozent der 51 Wohnungen sind bereits vergeben.

Rainer Schönfelder, Ski-Legende und Ex-Dancing Star, der mit Partnern hinter dem betont jugendlich gestalteten Projekt steht, stellte es am 23. November in der Volksbank Mistelbach vor: „Bei Vielen in meinem Alter ist der Wunsch nach leistbarem Wohnen, nach einem Leben im Grünen und trotzdem der Arbeit in Wien da“, gestand er. Genau das will er mit seiner „You will like it Living-GmbH“ unter einen Hut bringen.

Wohlfühlen optimiert

Der Unterschied zu anderen Wohnbau-Projekten? Die Ausrichtung auf ein junges Publikum mit Familie - immerhin sind zwei Spielplätze in der Anlage geplant - und Menschen, die auch mobil arbeiten können. Einen entsprechenden Work-live-place mit Highspeed-Internet, Fax und Telefonanschluss wird es ebenso geben, wie einen Bereich für Feste.

„Wir denken nachhaltig“, sagt Schönfelder: „Wir haben die Fläche nicht auf Wohnfläche optimiert, sondern auf das Wohlfühlen der Menschen!“ Denn: „Die Leute zum Kauf bewegen ist einfach. Dafür zu sorgen, dass sie sich in fünf Jahren auch noch wohlfühlen, ist da schon entscheidend schwerer!“

Stichwort Skifahren: „Ich hab´ schon ein paar Hänge gesehen, wenn die Schneelage passt, könn´ ma was machen!“, scherzt Schönfelder.

Das Projekt

An der nördlichen Stadteinfahrt (Oberhoferstraße 147) errichtet die „You will like it Living GmbH“ zwei Wohnblöcke mit 51 Wohneinheiten auf drei Etagen und einem Dachgeschoss (alle mit Terrasse bzw. Balkon), 16 Doppelhaushälften und schließt 11 Einfamilienparzellen zum selber Bebauen auf.

„You will like it“ wird dabei die gesamte Infrastruktur der Anlage errichten.