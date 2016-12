Jutta Pemsel ist wieder Obfrau der Mistelbacher Kaufmannschaft lgm: Am 30. November wurde sie zum zweiten Mal nach sechsjähriger Pause zur Obfrau gewählt. Sie löst damit Alexander Bernold ab, der das Amt seit 2014 innehatte.

Nach langer und reiflicher Überlegung

„Da ich meine Firma deutlich verkleinert habe und ich über mehr Freizeit verfüge, kamen meine Kollegen aus der lgm auf mich zu und fragten nach, ob ich das Amt noch einmal übernehmen würde“, sagt Jutta Pemsel, Chefin der Kaufstrasse: „Nach langer und reiflicher Überlegung habe ich mich dazu entschlossen, ja zu sagen.“

Als Besitzerin zweier Geschäfte, der Kaufstrasse Boutique und Palmers, liege ihr die Entwicklung des Standortes Mistelbach sehr am Herzen. Das Aufgabengebiet der lgm sei jetzt wesentlich überschaubarer als vor zehn Jahren: „Heute gibt es die MIMA (Mistelbacher Marketing GmbH) mit dem engagierten Citymanager Erich Fasching und dem Gewerbetreibenden Erich Stubenvoll als Stadtrat“, erhofft sich die neue Obfrau deutlich mehr Rückenwind von der Stadt.

Tiefe Wunden beim Innenstadt-Angebot

Als Jutta Pemsel 2005 erstmals den Vorsitz in der Kaufmannschaft übernommen hatte, war gerade die M-City vor den Toren der Stadt eröffnet worden, die damit verbundenen Wanderbewegungen von Geschäften zu neuen Standorten hatten tiefe Wunden in das Innenstadt-Angebot gerissen. Was werden die Herausforderungen für den Handelsstandort sein?

„Durch den Onlinehandel hat es eine strukturelle Veränderung gegeben“, sagt Pemsel: „Die Antwort im stationären Handel muss sein: Nutzen der neuen Kommunikationsmöglichkeiten durch Internet und Social Media und besondere Anstrengungen auf der ,Fläche‘ bei Warenangebot, Service, Erreichbarkeit und Ambiente.“ Sprich: Die Stadt und ihr Angebot müssten sich zeitgemäßer präsentieren. „An der Entwicklung des Handelsstandortes mitzuwirken, ist eine schöne Herausforderung“, sagt Pemsel.