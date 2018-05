„Wenn es so weitergeht wie bisher, ist der Rübenbau in Mistelbach vermutlich bald Geschichte“, alarmiert Manfred Schulz, Hauptbezirksobmann des Bauernbundes. Er weiß: Der Rübenderbrüssler stellt dieses Jahr ein riesiges Problem für die Landwirtschaft dar. Das ist nicht nur für die Rübenbauern selbst ein Problem, auch die Zuckerfabriken in Tulln und Leopoldsdorf, welche beide mehrere hundert Mitarbeiter beschäftigen, könnten aufgrund schlechter Ernten in Bedrängnis geraten.

Was ist passiert? Der Schädling Rübenderbrüssler – ein Käfer – frisst die Keimblätter der jungen Rübenpflanzen und zerstört somit die Kulturen. Zurzeit treten die Käfer in besonders großen Quantitäten auf, wobei vermutet wird, dass die Schädlinge die weichen Böden der Rübenfelder bevorzugen.

Schulz geht davon aus, dass von den circa 5.000 Hektar Rübenanbaufläche im Bezirk auch alle Flächen vom Schädling befallen sind – allerdings unterschiedlich stark. Im Süden ist der Befall intensiver, was zum Großteil auf die Trockenheit zurückzuführen sei. Vor allem, wenn Saatgut ohne Neonicotinoid-Beize verwendet wurde, ist das Schadausmaß groß.

Wenn ein Feld einmal stark befallen ist, bleibt aber nur noch eine Möglichkeit: „Umreißen und frisch anbauen“, erklärt Schulz. Wer als konventioneller Bauer zwei Mal anbauen muss, könne aber keinen Gewinn mehr erwarten, was auch an den Saatgut-Kosten von bis zu 300 Euro pro Hektar liegen würde.

Keine "bienenattraktive" Pflanze

„Meiner Meinung nach ist die Politik in die Knie gegangen“, ist Schulz genervt. Er findet das beschlossene Verbot der Neonicotinoide „fachlich nicht nachvollziehbar.“ Auch die Landwirte seien verärgert über die Richtung, welche in der Politik eingeschlagen wurde. Schulz gibt darüber hinaus zu bedenken: „Bei den Rüben wird ein Bruchteil der Menge an Insektiziden verwendet, wie das beim Spritzen der Fall ist.“

Da die Zuckerrübe im ersten Jahr außerdem nicht blüht, sei sie auch keine bienenattraktive Pflanze und das Argument, die Neonicotinoide zum Schutz der Bienen zu verbieten, daher in diesem Fall unsinnig. Die Alternative, „jährlich mehrmals spritzen“, sei jedenfalls noch schlechter.

Nicht nur das beschlossene Verbot der Neonicotinoide ist aber ein Problem für die Zuckerindustrie in Österreich. Auch das Ende der Zuckermarktordnung im vergangenen Jahr und damit die Aufhebung von Rüben-Mindestpreisen und Maximalquoten für den Anbau, hat Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft.

Große Betriebe in Deutschland würden zum Beispiel versuchen, diese Änderungen für sich auszunutzen, um Marktanteile zu übernehmen. Schulz ist sich bewusst: „Derzeit ist Österreich noch ein Eigenversorger, mit dem Verbot wird aber wahrscheinlich ein Import notwendig.“ Dabei sei allerdings die Herkunft des Zuckers schwer beeinflussbar.