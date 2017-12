„Gold beim ADCE zu gewinnen, ist alles andere als leicht und ein Traum von vielen jungen Kreativen. Das ist schon eine ganz, ganz große Ehre, die ich überwältigend finde“, freut sich die gebürtige Mistelbacher-in über die Auszeichnung für die App „Eye to Ear“, die sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Verena Blöchl im Zuge ihrer Diplomarbeit an der Angewandten Universität Wien entwickelt hat.

Die revolutionäre App ermöglicht es Blinden und sehbehinderten Menschen, durch die Kombination von verbaler Deskription und Klang auf interaktive Weise Gemälde, Zeichnungen und Fotografien wahrzunehmen. Einzelne Bereiche des Kunstwerks können also akustisch ertastet und erforscht werden. In vielen Bereichen gibt es schon Tools und Hilfsmittel, die blinden und sehschwachen Menschen den Alltag erleichtern - im Bereich der Kunst allerdings nur sehr wenig. „Bei der Kunst haben wir hier noch Aufholbedarf gesehen und gleichzeitig hat uns fasziniert, wie groß das Interesse an bildender Kunst ist“, so Götzendorfer über die Entwicklung der Projektidee.

Das Projekt wurde schließlich in Kooperation mit dem NOUS Wissensmanagement, dem Bank Austria Kunstforum und der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen verwirklicht. Präsentiert und getestet wurde die App dann bei der O’Keeffe-Ausstellung im Kunstforum Wien. Seitdem werden Blöchl und Götzendorfer mit Auszeichnungen nur so überhäuft: Auch beim Wettbewerb „Gute Gestaltung“ des Deutschen Designer Clubs in Frankfurt belegte das Duo den ersten Platz.

Momentan arbeitet Götzendorfer, die das BORG in Mistelbach besucht hat, als selbstständige Grafikdesignerin in Wien. Die „Eye to Ear“ App bleibt aber auch weiterhin eine Herzensangelegenheit von ihr: Der Prototyp soll anhand einer weiteren Ausstellung weiterentwickelt werden, um daraus ein ökonomisch nachhaltiges Produkt zu generieren.

Des Weiteren arbeitet sie stark an der Promotion des Produktes - vor Kurzem waren die beiden Designerinnen in Los Angeles und haben „Eye to Ear“ dort bei einer Museumskonferenz vorgestellt. „Durch den Trubel und die Konferenzteilnahme gibt es nun vermehrt Interesse aus dem musealen Bereich“, freut sich Götzendorfer.