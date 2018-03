„Die Lehre hat trotz aller Versuche nicht den Stellenwert, den sie haben sollte“, bemerkt Bildungsmanagerin Brigitte Ribisch mit Bezug auf die Probleme in der Lehrlingsausbildung und fügt hinzu: „Wir haben zu wenige Lehrlinge und daher bleiben auch zu wenige Qualifizierte übrig.“

Aktuell stehen 37 Lehrstellensuchenden 97 offene Lehrstellen beim AMS gegenüber. Um diese Zahlen etwas zu relativieren: Ende 2017 waren, nach Auskunft der Wirtschaftskammer, im Bezirk Mistelbach 487 Lehrlinge in 216 Betrieben angestellt (die Meisten in Handwerk und Gewerbe).

Konkret ist das Problem ein Defizit bei grundlegenden Fähigkeiten, wie Lesen, Schreiben oder im sozialen Umgang. Ursula Schleicher, Direktorin der Laaer Berufsschule, sieht sich täglich damit konfrontiert und gibt zu bedenken, dass die „hohe Heterogenität in den Klassenzimmern ein Problem ist.“

Denn in den Berufsschulen fänden sich neben Maturanten, auch FH-Abgänger und NMS-Absolventen wieder. „Die Grundkompetenzen müssen daher schon in der Volksschule beigebracht und erhoben werden“, so Schleicher.

„Wir brauchen alle: Ärzte, Installateure und Politiker.“Brigitte Ribisch, Bildungsmanagerin

Auch Gernot Wiesinger, Geschäftsführer beim gleichnamigen Autohaus, sieht einen Mangel im Ausbildungsniveau der Lehrlinge, gibt aber zu bedenken: „Tendenziell ist das Ausbildungsniveau insgesamt nicht nur bei den Lehrlingen sinkend.“ Außerdem gäbe es auch positive Ausnahmen, wie der Bezirksstellenleiter der Wirtschaftskammer, Klaus Kaweczka, bekräftigt, denn „das negative Feedback verbreitet sich immer mehr als positives, entspricht aber nicht dem Durchschnitt.“

Als Problemursache identifizieren sowohl Ribisch als auch Wiesinger eine gesellschaftliche. Laut Wiesinger nimmt bei den Jugendlichen nämlich der „Drang zum Erfolg“ ab und viele „denken sich: ‚Was ich mache, interessiert eh keinen‘.“ Diese Haltung sei zum Beispiel darauf zurückzuführen, dass die Eltern der Jugendlichen sehr oft nicht zu Hause wären. Außerdem sei die durchwachsene Jobsituation ein Grund für den fehlenden Anreiz und die Orientierungslosigkeit bei Lehrstellensuchenden.

Wiesinger: „Drang zum Erfolg nimmt ab“

Ribisch betont daher: „Wir brauchen alle: Ärzte, Installateure und Politiker, aber an diesem Bewusstsein mangelt es derzeit.“ Das läge daran, dass die entsprechende Kommunikation nicht stattfindet, weil etwa in den Medien die falschen Vorbilder gezeigt würden. Ein Umstand, der einem konstruktiven Miteinander im Weg stünde. Die Forderung der Bildungsmanagerin ist daher: „Gesellschaftliche Werte, wie das Grüßen, müssen im Elternhaus täglich vorgelebt werden.“ Darüber hinaus würde es auf die Kinder abfärben, wenn zum Beispiel Erwachsene nach ihrem Arbeitstag zu Hause davon berichten, wie wenig Spaß ihnen die Arbeit macht.

Kaweczka kann aber auch Positives berichten, da es, was die Anzahl der Lehrlinge in Betrieben betrifft, „im Vorjahr einen erfreulichen Knick nach oben gab.“ Und auch Schleicher berichtet von einem „sehr motivierten Flüchtling aus Afghanistan“, welcher sich gut auf Deutsch unterhalten könnte, aber noch Probleme mit Fachtexten habe.

Wichtig sei, auf die Schüler verstärkt individuell einzugehen, denn dann, so der gemeinsame Nenner unter den Befragten, würden sich auch Erfolge bemerkbar machen.

Schleichers Forderung: In den Pflichtschulen früher mit der Berufsorientierung zu beginnen. Außerdem schlägt sie vor, Unternehmer in die Bildung zu integrieren, damit diese ihre Praxiserfahrung an die Schüler weiterreichen können.