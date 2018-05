Des einen Freud´, des anderen Leid: Die neuen Radwege am Mistelbacher Hauptplatz - die NÖN berichtete - sorgen für viel Gesprächsstoff und gespaltene Meinungen: Auch die NÖN-Leser sehen das Projekt ambivalent: 54 Prozent begrüßen die neuen Radwege, 46 Prozent hingegen zweifeln deren Sinnhaftigkeit an. Kritikpunkte gibt es vor allem für die Begegnungszone in der Marktgasse, die von manchen als nicht ganz ungefährlich angesehen wird.

Für Stirnrunzeln sorgt aber auch der „kürzeste Radweg Mistelbachs“ am Platz vor dem Rathaus, der nur wenige Meter lang ist. „Der Grund ist einfach, dass dann wieder die normale Straße beginnt und den Radfahrern mit dem Ende des Radweges angezeigt wird, dass sie jetzt wieder auf der Straße sind und auf Autofahrer zu achten haben“, erklärt Verkehrsstadtrat Peter Harrer.

„Der neue Radweg ist eine super Sache. Auch wenn man im Grunde das legalisiert hat, wie ich und auch einige andere, schon seit Jahren fahren!“Martina Pürkl (Grüne), Alt-Gemeinderätin und passionierte Radfahrerin

Optimal sei die Situation laut Harrer nicht. In Planung ist deshalb, den Bereich nach dem Ende des Radweges als Mehrzweckstreifen zu kennzeichnen.

Neben all der Kritik gibt es aber laut Ortsvorsteher Herbert Eidelpes auch schon zahlreiche positive Rückmeldungen von Mistelbachern, die von den neuen Radwegen begeistert sind.

Umfrage beendet Mistelbach: Neue Radwege sinnvoll? Ja Nein



Lob kommt unter anderem von passionierten Radfahrern, wie der ehemaligen Grünen-Gemeinderätin Martina Pürkl. „Der neue Radweg ist eine super Sache“, ist sie begeistert. „Auch wenn man im Grunde das legalisiert hat, wie ich und auch einige andere, schon seit Jahren fahren“, schmunzelt Pürkl.

Sie habe jedoch das Gefühl, dass es viele Autofahrer im Bereich Hauptplatz noch nicht gewohnt sind, auf Radfahrer zu treffen. „Es geht einfach nur, wenn alle Verkehrsteilnehmer Rücksicht auf den anderen nehmen. Auch als Radfahrer darf ich nicht glauben, dass die Straße mir gehört“, appelliert sie an alle Verkehrsteilnehmer.