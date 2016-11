Niederösterreich hatte am Abend des 11. November nur ein politisches Zentrum: Den Saal der Wirtschaftskammer in Mistelbach: Landtagsabgeordneter Kurt Hackl feierte seinen 50er – und was in Politik und Region Rang und Namen hat, war gekommen.

Bürgermeister-Riege aus dem Bezirk stark vertreten

„Eigentlich wollte ich ja den Geburtstag feiern“, gestand Hackl. Erst nach der Aufforderung von Wirtschaftskammer-Präsidentin Sonja Zwazl, den 50er „wie ein Mann“ zu tragen, entschied er sich zur Feier.

Wobei: Konzert mit ein paar Festreden wäre der richtige Bezeichnung: Unter dem Motto „Keep on rocking“ hatte der begeisterte Gitarrist seine Freunde und Musikerkollegen Reinhard Reiskopf, Stefan Gössinger und Hannes Wiesinger eingeladen, die für Austropop vom Feinsten sorgten, davor ließen Landeshauptmann Erwin Pröll, die Landesräte Petra Bohuslav und Karl Wilfing, Wirtschaftskammerpräsidentin Sonja Zwazl Nationalrätin Eva-Maria Himmelbauer und die Landtagsabgeordneten Manfred Schulz, Bernhard Ebner, Willi Eigner, Alfred Riedl und Hermann Haller den Jubilar hochleben.

Gekommen waren auch Bezirkshauptmann Verena Sonnleitner, ihr Vorgänger Hermann Schultes, Landtagspräsident Gerhard Karner und Alt-Präsident Edmund Freibauer.

Stark vertreten war auch die Riege der Bürgermeister aus dem Bezirk, ebenso wie Hackls Partner, er ist Obmann der Wirtschaftskammer, in der Sozialpartnerschaft.

Zu späterer Stunde griff Hackl dann selbst zur Gitarre und zeigte, dass er nicht nur in der Politik Taktgefühl hat – und die alten Austropop Hadern immer noch in den Fingern gespeichert sind.