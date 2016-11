Mistelbach

Die Wohnungen an der Postkreuzung werden in einem Jahr fertig, 34 sind schon weg.

Seit einem Jahr baut die Gemeinnützige Baugenossenschaft Kamptal jetzt an der Kreuzung Oserstraße/Mitschastraße, nächstes Jahr im Herbst sollen bereits die neuen Bewohner einziehen. Am 24. Oktober wurde die Gleichenfeier beim aktuellen Wohnbauprojekt der Kamptal gefeiert.

Errichtet werden 58 Wohneinheiten in einer einzigen Ausbaustufe: „Hätten wir in Bauteile stückeln müssen, hätten wir den Preis nicht halten können“, gesteht der Chef der Kamptal, Mathias Ludwig, der selbst staunt, was eine Baufirma in einem Jahr so hochziehen kann.

Sechs Jahre Verhandlung

Die Wohnhausanlage X, sprich 10, der Kamptal in der Stadt war keine einfache Geburt: Ludwig musste sechs Jahre lang mit Grundeigentümern verhandeln, bis er das für den Bau notwendige Areal beisammen hatte. Ursprünglich wollte keiner von ihnen verkaufen. Dafür stimmt die Nachfrage nach den Wohnungen: Von den 58 Wohneinheiten sind schon jetzt 34 vergeben.

Nicht fehlen durften bei der Gleichenfeier der Gleichenspruch und das Gleichengeld: Ersteres brachte Lehrling Philipp Rericha vor, Letzteres überreichte Ludwig dem Polier.