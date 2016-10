Das gab’s bei der Bunten Bühne Mistelbach noch nie: Schon Wochen vor der Premiere am 28. Oktober sind alle sechs geplanten und die bereits eingeschobene Zusatzvorstellung von „Ladies Night“, der Bühnenfassung des britischen Filmhits „Ganz oder gar nicht“, ausverkauft.

Liegt es an den nackten Männern am Plakat? „Ich finde es von meiner emanzipatorischen Einstellung schon schändlich, dass Männer so ziehen“, lacht Claudia Fath-Kuba, Gesamtleiterin der Produktion.

Arbeitslose gründen Show-Stripper-Gruppe

„Wir werden schon sehr auf das Plakat angesprochen“, erzählt Franz Mock, Ensemblemitglied und einer der nackten Männer am Bild: „Da sagen die Leute: Hey, die Nackerten kennen wir!“ Mock und fünf Weitere spielen eine Gruppe arbeitsloser Männer, die, um Geld zu verdienen, beschließen, eine Show-Stripper-Gruppe a la „The Chippendales“ zu gründen.

War‘s schwer, in den Reihen der Bunten Bühne Schauspieler für das Stück zu finden? „Nein“, sagt Claudia Fath-Kuba: „Die wollten alle mitmachen. Eine Rolle mussten wir sogar teilen, damit wir alle Wünsche erfüllen konnten.“

Proben laufen seit September

„Ladies Night“ stand schon länger am Wunschzettel der Theatermacher. „Allerdings eignet es sich für eine sommerliche Freiluftaufführung nicht wirklich“, erzählt Fath-Kuba. Und eine passende Location fand sich für den Herbst auch nicht. „Jetzt haben wir mit dem Arbeiterkammersaal und seinem postkommunistischen Flair die passende Location gefunden“, schwärmt sie. Die Proben laufen seit September im Saal: „Toll, dass das möglich ist“, dankt sie der AK.

„Wir werden von den Scheinwerfern geblendet sein und das Publikum hoffentlich von uns!“

Sich auf der Bühne ausziehen, wie ist das? „Eine neue Erfahrung“, lacht Franz Mock, Spezialist für die komischen Rollen bei der Bunten Bühne: „Alleine weiß ich nicht, ob ich das tun würde. Aber in der Gruppe ist es selbstverständlich.“ Allerdings wisse er nicht, wie das dann sein wird, wenn der Saal voll fremder Menschen ist. „Wir werden von den Scheinwerfern geblendet sein und das Publikum hoffentlich von uns!“

Das Ensemble besteht, bis auf zwei Ausnahmen, nur aus Männern. Ist die Arbeit da anders? „Unsere Männer sind weniger ehrgeizig und pflichtbewusster als Mitspielerinnen. Dafür haben sie deutlich mehr Spaß bei den Proben“, sagt Claudia Fath-Kuba. Wird weniger gezickt? „Auch bei den Männern gibt´s Diven!“, sagt die Produktionsleiterin.

Regie führt zum zweiten Mal bei der Bunten Bühne Stephan Witzlinger, das Bühnenbild wird sehr reduziert sein und nur aus Hubertus-Bier-Kisten bestehen: „Ein echtes Männerstück!“, sagt Mock.