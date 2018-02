Das Jahr 2018 wird ein besonderes im nitsch museum Mistelbach: Denn heuer gilt es, den 80. Geburtstag von Aktionskünstler Hermann Nitsch zu feiern. Entsprechend werden sich auch die Aktivitäten in den beiden monografischen Nitsch-Museen in Mistelbach und Neapel, sowie im Schloss Prinzendorf, dem Zentrum des Orgien-Mysterien-Theaters, dem Leben und Werk Nitschs in besonderer Weise widmen.

Ab Pfingstsamstag, 19. Mai, wird im Mistelbacher nitsch museum die Ausstellung „Hermann Nitsch – Leben und Werk“ zu sehen sein. Dabei wird der Lebenslauf des Aktionskünstlers nicht nur künstlerisch, sondern auch privat beleuchtet werden: Geboren zu Beginn des Zweiten Weltkrieges, aufgewachsen in der Nachkriegszeit und anschließend mehrfach aufgrund seiner künstlerischen Tätigkeit verurteilt, ist er heute Staatspreisträger und ein international gefeierter Künstler.

Prinzendorf: Pfingstfest im Schloss

Am 20. Mai, dem Pfingstsonntag, werden Rita und Hermann Nitsch die Pforten ihres Schlosses in Prinzendorf wieder für das Pfingstfest öffnen. Am 1. September folgt dann das offizielle Geburtstagsfest für Nitsch im Mistelbacher Museum.

Danach verlagern sich die Feierlichkeiten nach Italien. In Neapel gibt es doppelten Grund zum Feiern: Denn das dortige Museo Nitsch feiert, zusätzlich zum 80er des Künstlers, sein zehnjähriges Bestehen.

Am 15. September wird dort auch gleichzeitig eine neue Ausstellung eröffnet.

Und so zwischendurch läuft auch der normale Ausstellungsbetrieb für den 80-jährigen Nitsch weiter: Geplant sind Ausstellungen in Wien, Moskau, London, Berlin, Paris und in Hagen.