911 Kinder kamen 2016 an der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf auf die Welt, so viele wie vor 20 Jahren das letzte Mal. Primarius Felix Stonek ist „sehr stolz auf diese großartige Zahl und auf die vielen zufriedenen Eltern sowie auf das Vertrauen, dass uns als Geburtenabteilung geschenkt wurde.“

Er betont, dass eine solche Steigerung um 20 Prozent nur durch gute Teamarbeit aller Disziplinen – von Ärzten über Hebammen, Pflege und Sekretariat bis hin zur Reinigung – möglich ist. „Ich wünsche mir, dass wir diesen Weg auch im Jahr 2017 fortsetzen können, damit wieder viele zufriedene Mütter und Väter mit ihren Neugeborenen unser Eltern-Kind-Zentrum im Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf in guter Erinnerung behalten werden.“

„Mistelbacher Babytag“ im April

Die Geburtshilfe am Landesklinikum steht für eine Hebammengeburtshilfe, jedoch mit der größtmöglichen Sicherheit, die das Schwerpunktkrankenhaus im Weinviertel bieten kann. Denn zusätzlich zu den erfahrenen Geburtshelfern steht auch rund um die Uhr das Team der Kinder- und Jugendabteilung mit Neonatologie bereit.

Zum näheren Kennenlernen der Abteilung finden an jedem ersten Mittwoch im Monat um 18 Uhr die Informationsabende „Geburt in Mistelbach“ im Landesklinikum statt – die nächsten am 1. Februar, 1. März und 5. April.

Außerdem veranstaltet das Landesklinikum heuer zum vierten Mal den „Mistelbacher Babytag“ am Samstag, 1. April von 9 bis 15 Uhr im Stadtsaal.

Geburtenzahlen:

2016: 911

2015: 732

2014: 755

2013: 690

2012: 758

2011: 720