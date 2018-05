Die Neumarkter sprechen von einer Städtepartnerschaft, aber eigentlich sind sie derselben Meinung wie die Mistelbacher: Eigentlich ist das, das zwischen der Oberpfälzischen und der Mistelbacher Metropole in den vergangenen 35 Jahren gewachsen ist, schon mehr eine Städtefreundschaft.

Am Wochenende war eine knapp 130 Personen starke Delegation in Nordbayern, um mit den Freunden diese Freundschaft zu feiern. „Sprachbarrieren gibt es da kaum“, gestand Neumarkts Oberbürgermeister Thomas Thumann: „Maximal zu späterer Stunde!“ Denn es sei eine Partnerschaft gewachsen, die weit über die Institutionen der Gemeinde hinausgegangen sei: Vereine beider Städte hätten sich vernetzt und Bürger würden sich gegenseitig besuchen. Neumarkts Partnerschaftsreferent Helmut Jawurek ist beispielsweise bis zu sieben Mal jährlich in Mistelbach – und manche Mistelbacher tun es ihm in die Gegenrichtung gleich. „Diese Partnerschaft kommt von Herzen und bezieht alle ein“, sagt Thumann.

„Wir kommen gerne. Das ist eine Reise zu Freunden, zu Menschen, die man mag“, bekannte auch Mistelbachs Bürgermeister Alfred Pohl: Die Beziehung zu Neumarkt sei keine verstaubte Freundschaft oder virtuelle Beziehung, es sei etwas, das in der realen Welt Bestand habe. „Wir Mistelbacher fühlen uns pudelwohl hier!“

Als Gastgeschenk für die Bayern gab es Mistelbacher Wein, der am Samstagvormittag vor dem Rathaus ausgeschenkt wurde und bei blendendem Wetter auch gerne verkostet wurde – begleitet von Weinviertler Volkstänzen, darrgebracht von den Mistelbacher Volkstänzern und musikalisch umrahmt von einem Platzkonzert der Stadtkapelle Mistelbach. „Wir Mistelbacher trinken aber auch das Neumarkter Bier gerne“, schmunzelte Pohl.

Woran die Partner/Freunde noch arbeiten müssen: Während es Mistelbacher Wein in Neumarkt käuflich zu erwerben gibt, sucht man Neumarkter Bier in Mistelbach vergeblich: Dafür sind die Bayern aber DIE Sensation, wenn sie mit ihrem Bierwagen zum Stadtfest kommen: „Zum ersten Stadtfest kamen wir mit einem Kleintransporter und einigen Fässern Bier. Heute rollen wir mit einem 25-Tonner und entsprechend mehr Fässern an“, erzählt Thumann von der Weinviertler Begeisterung für die vier Biere seiner Stadt: „Das ist ein Kompliment an die Baukünste Neumarkts.“

Im Rahmen des Festaktes wurden Bürgermeister Alfred Pohl mit der Stadtmedaille in Gold und Kulturstadtrat Klaus Frank mit der Stadtmedaille in Silber für ihren Einsatz um die Städtepartnerschaft ausgezeichnet.

Drei Tage lang besuchten die Mistelbacher Neumarkt, machten Ausflüge zu Zielen rund um die Stadt, statteten der Ausstellung von 25 Künstler des Kunstvereines Mistelbach im Reitstadl einen Besuch ab und vertieften ihre weinviertler-oberflälzische Freundschaft.