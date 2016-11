Doppelschlag für die Polytechnische Schule Mistelbach: Für ihr Projekt „Science Fair“ wurde der Fachbereich Elektro und Informationstechnologie nicht nur mit dem Wissenschaftspreis des Landes, sondern jetzt auch mit dem Leopold, dem Zukunftspreis der NÖN, ausgezeichnet.

„Beide Veranstaltungen waren sicherlich ein großer Schub für das Selbstbewusstsein des sehr jungen Schülerteams aus dem Schuljahr 2015/16, um auch in Lehre und Beruf zukünftige Herausforderungen ohne Scheu und Furcht angehen zu können“, sagt Klemens Hofer, Lehrer der Schüler und Projektleiter.

Die Auszeichnungen an sich seien für die Polytechnische Schule der Beweis, dass einerseits große Potenziale in den Schülern schlummern und darauf warten, entdeckt zu werden. „Und auch dafür, welch großartige Arbeit durch unser Lehrerteam bei uns an der Schule geleistet wird“, freut sich Hofer: „Überdies erfüllt es uns mit großem Stolz, dass wir trotz starker Mitbewerber aus berufsbildenden höheren Schulen, Landesberufsschulen und Gymnasien bei Science Fair 2016 reüssieren konnten!“

Das Projekt:

In Kooperation mit der Fachhochschule St. Pölten, Departement Bahntechnologie und Mobilität, haben die Schüler an einem Projekt zur Verbesserung der Kundenfreundlichkeit im Bereich e-Mobilität gearbeitet. Ziel des Projektes war die Entwicklung einer Prototypen-Lösung für die kundenfreundliche Nutzung von Energie aus alternativen Quellen in der e-Mobilität. Für große Mobilitätsunternehmen wie z. B. die ÖBB ergibt sich durch diesen Ansatz eventuell eine Möglichkeit der Erweiterung des Angebotsportfolios für ihre Kunden.