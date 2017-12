Die Arbeitsgruppen der beiden landwirtschaftlichen Fachschulen von Mistelbach und Poysdorf haben sich in mehreren Arbeitssitzungen intensiv mit einem neuen pädagogischen Konzept für die Schule auseinandergesetzt.

Denn nach dem Willen des Landes sollen die beiden Bildungseinrichtungen verschmolzen werden.

Es wurde ein pädagogisches Konzept für beide Fachrichtungen entworfen. Zuerst haben die beiden Schule in Poysdorf und Mistelbach alleine gearbeitet und dann in gemeinsamen Arbeitsteams versucht, die gemeinsamen Unterrichtsmöglichkeiten herauszuarbeiten.

Andererseits wurde aber dann auch auf die notwendigen Spezialisierungen in den Fachrichtungen Landwirtschaft und Weinbau sowie ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement sehr gut eingegangen. „So ist es den engagierten Lehrern gelungen, ein Konzept zu entwickeln, in dem Zusammenarbeit, aber auch Spezialisierung in der Ausbildung Platz finden“, betonten die beiden Direktoren Christian Resch aus Mistelbach und Poysdorfs Schulleiter Martin Faber.