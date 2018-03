Aus privaten Gründen musste der „Marcel Prawy der Physik“ jedoch seine Lesung leider kurzfristig absagen. Doch Roswitha Lukes, Organisatorin des Mistelbacher LiteraTourFrühlings, ist es in der kurzen Zeit gelungen, mit Katharina Grabner-Hayden einen passenden Ersatz zu finden, die an diesem Tag aus ihrem aktuellsten Buch „Von Nudeln, Nockerln und Neurosen“ Auszüge zum Besten geben wird. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei! Alle Werner Gruber-Fans müssen dennoch nicht enttäuscht sein: Seine Lesung soll im kommenden Jahr im Rahmen des Mistelbacher LiteraTourFrühlings nachgeholt werden.

Zu Gast bei Katharina Grabner-Hayden

Der Inhalt: Wenn die Satirikerin, erfahrene Köchin und Mutter Katharina Grabner-Hayden am Herd steht, füllt sich ihre ländliche Küche sukzessive mit Gästen. Nicht nur mit ihren Kindern, sondern auch mit Menschen, die geladen sind und solchen die das Leben einfach bei der Türe hereinspült. In illustrer Eintracht sitzen Junge und Alte, Installateure mit Chirurgen, Pädagogen mit Schülern oder geschiedene Paare am gedeckten Tisch und erfreuen sich am kredenzten Gericht.

zVg

Nudel und Nockerl in allen nur erdenklichen Variationen, die frei nach Tante Jolesch deswegen so gut schmecken, weil es davon immer zu wenig gibt. Die Küche der „Grabnerin“ wird in den humorvollen Kurzgeschichten zum Schauplatz aberwitziger Begegnungen. Allerlei Befindlichkeiten, kulinarische und menschliche Unverträglichkeiten bis hin zu kleineren oder größeren Zwangsneurosen werden am Tisch gereicht, die mit viel Witz und Selbstironie geteilt und später einfach genüsslich verspeist werden. So entstehen aus dem einfachen Grundrezept von Mehl, Eiern und Salz die köstlichsten Alltagsgeschichten, die beim Lesen des Buches sattes Vergnügen bereiten.

Die nächsten Lesungen beim LiteraTourFrühling: