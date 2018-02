Abendliche Schüsse in der Bahnstraße: Zwei Familien mit Wurzeln am Balkan gerieten am 16. Februar, gegen 19 Uhr, aneinander, weil zwei junge potenzielle Brautleute nicht so wollten, wie es die Väter gerne gehabt hätten. Im Zuge der daraus entstandenen Schlägerei zog einer der Beteiligten eine Gaspistole und schoss in die Luft.

Begonnen hatte es harmlos: Ein Vater hatte für seine Tochter einen Ehemann ausgesucht, dessen Familie kam dafür extra aus Deutschland nach Mistelbach. In einem Lokal in der Bahnstraße sollten sich die beiden jungen Leute kennenlernen.

„Die Tochter wollte aber nicht, die hatte schon einen Freund“, erzählt ein Ermittler. Die Familien gerieten aneinander, es wurde handgreiflich und schließlich fiel der Schuss. Die Polizei griff sofort ein: „Bei uns kann man nicht so einfach in die Luft schießen“, sagt der Ermittler. Anzeigen gibt es nicht nur wegen des Schusses, sondern auch wegen diverser Körperverletzungen nach der familiären Auseinandersetzung.