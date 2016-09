Mit 16 Österreich-Premieren und einer Europa-Premiere gastieren vom 21. bis 26. Oktober insgesamt 16 Theatergruppen aus zwölf Ländern: Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, Kroatien, Malaysia, Niederlande, Neuseeland, Slowakei, Spanien, Tschechien und Österreich. An sechs Festivaltagen werden 24 hochkarätige Inszenierungen in rund 70 Aufführungen für Publikum jeden Alters in Mistelbach und Umgebung präsentiert.

Das berühmte Schattentheater Fusion Wayang Kulit aus Malaysia wird zu Gast in Mistelbach sein. Die zwölf Künstlerinnen und Künstler zeigen eine sehr interessante Kombination aus einem traditionellen Heldenepos Traditional Story „Brahman Lakasari“ Teil I und einer einzigartigen Star Wars Interpretation „Peperangan Bintang“ Teil II (free preview) mit einem Live Gamelan-Orchester. Eine Star Wars Episode als Schattenspiel - ein magischer Schattenschirm steht im Spannungsfeld von Tradition und Moderne.

Sehenswert: Mistelbach wird in „Der Dracula Komplex – Wer hat hier wen gebissen?“, Kompanie Handmaids Berlin & Bretschneider, Deutschland zu Transsylvanien, der weiße Hai wird Mistelbach an der Zaya in ein amerikanisches Fischerdorf verwandeln (Der weiße Hai Reloaded, Buchty a loutky, Tschechien), und der Teufel wird unmittelbar am Samstagabend im Stadtsaal sein Unwesen treiben (Teuflische Zeiten, Theater Handgemenge, Deutschland).

In „Opera Frigo“ vom Teatro Antonio Panzuto, Italien wird ein Kühlschrank zum kleinsten Opernhaus der Welt, „Kopfüber-Kopfunter - Ein Mary Poppins Handtaschen Musical“ von HÖR- und SCHAUbühne, Deutschland bringt den Musicalklassiker nach Mistelbach.