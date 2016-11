Kleinhadersdorfer Wald, Straßenkilometer 4,7: Die Feuerwehren mussten an zwei Tagen hintereinander an fast dieselbe Unfallstelle ausrücken, beide Male waren Autos gegen Bäume am Straßenrand gekracht. Und am Montag folgte der nächste Unfall.

Am 16. November gegen 7.45 Uhr kam ein Richtung Mistelbach fahrender Pkw von der Straße ab und krachte seitlich gegen einen Baum. „Der Fahrer konnte selbstständig das Unfallfahrzeug verlassen und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landesklinikum gebracht“, sagt ein FF-Mann.

Lenker im Fahrzeug eingeklemmt

Tags darauf um die Mittagszeit ging es nicht so glimpflich aus: Wieder krachte ein Fahrzeug aus unbekannter Ursache gegen einen Baum. Als die Feuerwehren am 17. November gegen 12.25 Uhr zur Unfallstelle kamen, war der Lenker noch im Auto eingeklemmt. Er musste mit dem hydraulischen Rettungsgerät geborgen werden. Ein zufällig anwesender Arzt übernahm die Erstversorgung, bevor der Mann dem Notarzt übergeben wurde. Der Aufprall war bei diesem Unfall derart heftig, dass der Motor aus dem Auto gerissen wurde und vom Wrack entfernt lag.

Und auch am 21. November gegen 13.42 Uhr „parkte“ ein Autofahrer sein Fahrzeug im Wald. Die FF musste zuerst Bäume roden, um zum Unfallauto zu kommen und es bergen zu können. „Wir wollen eindringlich auf die gefährlich glatten Straßen, vor allem in Waldgebieten, hinweisen“, warnt die FF vor zu sorglosem Fahrstil.