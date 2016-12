Wer noch nicht weiß, wo sie/er den Jahreswechsel feiern soll, der kommt am besten nach Mistelbach: Denn am Samstag, dem 31. Dezember, lässt man beim Eislaufplatz am Hauptplatz wieder die Korken knallen und rutscht vergnügt ins neue Jahr.

Mit einem umfangreichen und heuer noch größeren Kinderprogramm, einem Eisstockschießen und Riesenbleigießen sowie mit Musik und dem traditionellen Walzer am Eis inkl. Feuerwerk um Mitternacht ist beste Stimmung garantiert. Beginn ist um 15 Uhr.

Ob man bei der Eisdisco ins neue Jahr gleiten wird, sich bis in die Nacht hinein mit Eisstockschießen beschäftigt oder bei DJ-Musik zu Partyklassikern an der Eisbahn feiert – beim „Silvester am Eis“ am Hauptplatz ist allen Besuchern auch heuer wieder ein besonderer Rutsch ins neue Jahr garantiert.

Doch auch jene, die nicht so gerne auf zwei Kufen stehen, werden bestens bedient: Bei Punsch und Glühwein können sich alle Besucher stärken, ihr Glück beim Riesenbleigießen ausprobieren und unter freiem Himmel mit einem Mitternachtssekt auf das neue Jahr anstoßen.