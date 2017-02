Betriebsratsobmann Edi Böhm will die Kritik an seinen Kollegen nicht gelten lassen und stellt sich vor sie. | NOEN, zVg

Es sind nicht sehr schmeichelhafte Wortmeldungen in den sozialen Medien, die sich die Mitarbeiter des Landesklinikums Mistelbach derzeit gefallen lassen müssen: Nach Berichten über unfreundlichen Umgang mit Patienten im Klinikum wollen viele ihre negativen Erfahrungen erzählen.

„Unsere Leute hier im Haus, von der Reinigungskraft bis hinauf zum Direktor, versuchen jeden Tag Topleistungen zum Wohle der Patienten zu erbringen“, sagt Betriebsratsobmann Eduard Böhm, der sich schützend vor seine Kollegen stellt: „Aber solche Wortmeldungen sind derart demotivierend, das kann´s auch nicht sein!“ Da würden 1.500 Mitarbeiter pauschal beleidigt werden.

Dass es manchmal in Stresssituationen von Patienten und/oder Personal zu unfeinen Szenen kommen kann, das will der erfahrene Personalvertreter gar nicht in Abrede stellen. Und manchmal seien einfach unerfüllte Erwartungen der Grund für diese Auseinandersetzungen: Denn: Obwohl das Landesklinikum ein Schwerpunktkrankenhaus ist, werden längst nicht alle Behandlungen angeboten.

So können beispielsweise keine Allergietests in Mistelbach gemacht werden, hier wird an Allergiezentren oder das SMZ-Ost verwiesen. Manche Patienten würden das aber nicht verstehen wollen: „Da wäre es halt wichtig, wenn sich irgendwer hinstellen würde und den Patienten erklärt, welche Leistungen wo in Niederösterreich angeboten werden.“

Was sind die Gründe für die ruppigen Behauptungen?

Aber warum häufen sich derzeit die Vorwürfe über ruppige Behandlung im Krankenhaus? Die Mitarbeiter des Landesklinikums hätten es nicht immer leicht, erzählt Böhm: „Man geht heute anscheinend anders miteinander um als früher!“ Sogar der Portier werde regelmäßig bedroht, manchmal komme es sogar zu tätlichen Übergriffen auf das Personal.

Und auch was sich die Mitarbeiter von manchen Patienten anhören müssten, sei nicht gerade die „feine englische Art“, erzählen Klinik-Mitarbeiter. „Manche Meldungen in den sozialen Netzwerken sind unter jeder Kritik“, findet auf jeden Fall Betriebsrat Edi Böhm: „Die Leute, die das posten, die sollten schon überlegen, was sie da lostreten!“ Für das Haus und seine Mitarbeiter sei das nicht lustig.

Und wer sagt, dass es nur negative Wortmeldungen zum Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf gibt: Bundesweinkönigin Christina Hugl wurde in der Vorwoche hier nach ihrem Schlittenunfall im Weingarten am Knie operiert. Via Facebook dankte sie dem Personal: „Entgegen aller Beschwerden, die medial breitgetreten wurden, fühl´ ich mich super behandelt von den Ärzten hier!“