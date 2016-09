Der 15-Jährige kam mit seinem Fahrrad am Dienstag gegen 16 Uhr in der Gemeindestraße Feldling (Fahrtrichtung Stegersbacher Ortszentrum) zu Sturz und wurde nach Erstversorgung von der Rettung in ein Spital eingeliefert.

Nach ersten Erhebungen der Polizei liegt laut einer Aussendung "kein Fremdverschulden vor."