Mistelbach

„Ein Streetfoodfestival, das kann jeder machen“, sagt Citymanager Erich Fasching. Das Shopping Resort Gerasdorf G3 hatte erst am vergangenen Wochenende gezeigt, wie es geht: „Wir machen ein Street Life Festival“, präsentiert Fasching ein für die Stadt maßgeschneidertes Konzept:

Neben Streetfood wird es am 19. und 20. Mai, jeweils vom Vormittag bis 21 Uhr, auch Eis und Aperol geben - ein urbanes Festival für die Sinne und die ganze Familie.

Insgesamt werden sechs Streetfoodanbieter - die meisten sind regelmäßigen Besuchern des Neumarktes bekannt - und drei Eis-Anbieter für die Kulinarik sorgen, abgerundet wird das Angebot durch eine eigene Aperol-Bar.

Und damit es auch Anreize gibt, die umliegenden Geschäfte zu besuchen, gibt es ein Gewinnspiel, bei dem Sticker in den Geschäften und bei den Essensständen gesammelt und in ein Stickeralbum eingeklebt werden können. Mit einem vollen Album nimmt man am Gewinnspiel teil.

Das Street Life Festival findet parallel zum ersten Mistelbacher Polizeifilm-Festival statt.