Beim Altstoffsammelzentrum (ASZ) in der Ebendorfer Straße muss investiert werden, damit der Betrieb auf Dauer gesichert ist. Darüber sind sich alle einig. Soll einfach stückweise saniert oder gleich ein neues, modernes Altstoffsammelzentrum errichtet werden? Darüber streiten derzeit Schwarz und Rot in Mistelbach.

Hintergrund des Streites: Der GAUM (Gemeindeverband über Abfall- und Umweltangelegenheiten Mistelbach) würde als Betreiber des ASZ Mistelbach gleich eine neue Anlage errichten. Direkte Kosten hätte die Stadtgemeinde dadurch keine. Allerdings würde sich der Beitrag, den die Gemeinde dem GAUM überweist von 12 Euro pro Einwohner auf 15 Euro erhöhen. Das ist zuviel, findet die SPÖ.

„Die SPÖ hat halt ein Problem: Sie ist gegen alles, das die Gemeinde mit einem Partner macht!“

Christian Balon, Vizebürgermeister (ÖVP)

Errichtet werden soll das neue Altstoffsammelzentrum im Wirtschaftspark Mistelbach/Wilfersdorf. Über die neue Umfahrung Mistelbach wären so gut wie alle Ortsteile angebunden, ohne, dass sie durch die Stadt Mistelbach fahren müssten. Und: Die Option steht offen, dass sich auch andere GAUM-Gemeinden an das ASZ anschließen - was die Kosten für Mistelbach allerdings nicht drücken würde, da dann größer gebaut werden müsste.

Vier Varianten, zwei sind wahrscheinlich

Obwohl sich die politische Diskussion auf zwei Optionen zuspitzt, hat die Gemeinde vier Optionen, um die Problemfelder im ASZ (siehe weiter unten) zu beheben: Die Sanierung der bestehenden Anlage (wofür die SPÖ wäre), einen Neubau am bestehenden Standort, einen Neubau an einem neuen Standort - beides durch die Gemeinde, was keiner will, und die Errichtung durch den GAUM (was von der ÖVP präferiert wird).

Was sagen die Kosten? Eine Sanierung würde 155.730 Euro kosten, der Neubau durch den GAUM 38.000 Euro an jährlichen Zahlungen an den Abfallverband. Klingt nach einer Milchmädchenrechnung. Aber: Hochgerechnet auf 20 Jahre Laufzeit für den Vertrag (samt Indexanpassung) kostet das selbst sanierte ASZ der Gemeinde dann jährlich nur 19.500 Euro, das GAUM-Sammelzentrum dann aber 46.300 Euro. Immer vorausgesetzt im Gemeindesammelzentrum sind keine anderen Sanierungsarbeiten mehr notwendig, was in 20 Jahren unwahrscheinlich ist.

Die ÖVP rechnet zudem von den Kosten des GAUM-Sammelzentrums noch 8.000 Euro ab: Das sind die jährlichen Betriebs- und Instandhaltungskosten für das jetzige Sammelzentrum. Die fallen bei einem Neubau nicht mehr an und sind somit abzuziehen.

"Sollten später eine größere Lösung suchen"

„Nachdem wir eh kein Geld haben, sollten wir das bestehende Sammelzentrum sanieren und eine große Lösung später suchen“, sagt Franco Gullo von der SPÖ. Die notwendigen Investitionen seien über Rücklagen aus den Müllgebühren zur Hälfte gedeckt: „Und dann kann man über die Zukunft nachdenken!“ Gullo stört auch, dass der Gemeindebeitrag an den GAUM durch einen Neubau eines verbandseigenen ASZ von 12 auf 15 Euro pro Einwohner steigen wird und die Abhängigkeit, in die sich die Gemeinde da begibt: „Wer sagt, dass der GAUM nicht irgendwann kommen und sagen kann: Das geht sich mit den bisherigen Gebühren nicht mehr aus, ihr müsst die Müllgebühren erhöhen?“ Die Gemeinde könnte aus dem Vertrag zum neuen ASZ erst in 20 Jahren aussteigen.

„Ich bin überzeugt, da gibt es keinen Haken“, sagt ÖVP-Vizebürgermeister Christian Balon: „Die SPÖ hat halt ein Problem: Sie ist gegen alles, das die Gemeinde mit einem Partner macht.“ Wenn die Gemeinde dem GAUM den Auftrag zur Errichtung des ASZ gibt, dann habe Mistelbach danach das modernste Sammelzentrum der Region mit im Boden versenkten Müllcontainern, Rampen, auf denen man bis zum Container mit dem Auto fahren kann, und den GAUM, der sicherstellen muss, dass das Sammelzentrum immer allen gesetzlichen Regelungen entspricht.

„Gebührenerhöhungen sind nicht geplant“, sagt Balon: Die Mehrkosten würden aus dem laufenden Budget gezahlt. Und die Gebührenhoheit bleibe weiterhin bei der Gemeinde.