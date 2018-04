Sechs bis acht Verkehrstote fordert der Verkehr im Bezirk Mistelbach durchschnittlich pro Jahr. Chefinspektor Lambert Bergauer freut sich daher, dass im Vorjahr mit nur zwei Verkehrstoten „der niedrigste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen erreicht wurde“.

Zu bedenken gibt er aber, dass jemand auch dann als Verkehrstoter zählt, wenn er zum Beispiel einen Herzinfarkt erleidet und daher von der Straße abkommt. Der Tod ist also nicht immer direkt auf einen Unfall zurückzuführen.

„Vergangenes Jahr wurde mit zwei Verkehrstoten der niedrigste Wert seit Aufzeichnungen erreicht.“Lambert Bergauer, Polizei Mistelbach

Unfälle gab es im Bezirk vergangenes Jahr jedenfalls einige: 290 Unfälle mit Personenschaden weist die Polizeistatistik aus und 2.300 mit Sachschaden, wobei viele davon auf Parkschäden zurückgehen. Um Unfälle zu verhindern, analysiert die Polizei Unfallhäufungsstellen: „Wir schauen, ob zum Beispiel der Straßenbelag in einem schlechten Zustand ist und setzen dann entsprechende Gegenmaßnahmen“, so Bergauer. Die klassische Gegenmaßnahme ist der Radarkasten.

Auch wenn 2017 im Bezirk ganze 12.900 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen verzeichnet wurden, ist überhöhte Geschwindigkeit nicht die Hauptunfallursache. Bergauer weiß: „Das größte Problem ist die Ablenkung durch Handys.“ Wobei es mit Einführung der Smartphones und später von Facebook noch einmal einen deutlichen Ausschlag nach oben gab.

Ablenkung führt zu den meisten Unfällen

Der Polizeiexperte führt das darauf zurück, dass Menschen beim Telefonieren im Auto zumindest die Augen auf die Straße gerichtet haben. Während beim Verwenden eines Chatprogramms die Aufmerksamkeit gänzlich im Fahrzeuginneren liegt, wodurch sich die Reaktionszeit stark verlängert. Überhaupt ist die Ablenkung beim Fahren österreichweit mit 32,3 Prozent die Hauptursache für Unfälle, gefolgt von nicht angepasster Fahrgeschwindigkeit mit 26,3 Prozent. Daher wird vermehrt mit entsprechenden Kontrollen zu rechnen sein, wobei die Strafen „empfindlich“ ausfallen werden. Für Führerscheinneulinge bedeutet das Handy am Steuer eine Probezeitverlängerung, wenn sie dabei erwischt werden.

Die Handynutzung ist aber nicht nur beim Autofahren ablenkend und potenziell gefährlich, auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad ist Aufmerksamkeit auf die Straße geboten. Unterlagen der Polizei ist des Weiteren zu entnehmen: „Während sich essende oder rauchende Fußgänger ähnlich nicht abgelenkten Fußgängern verhalten, zeigen Telefonierende drei Mal so häufig falsches Verhalten beim Überqueren von Straßen, am Handy Tippende sogar nahezu vier Mal so oft.“

Bergauer: „Die Nordautobahn müsste sich positiv auswirken“

Fehlverhalten von Fußgängern verursacht 8,1 Prozent der Unfälle. Auch Fahrradfahrer sind betroffen, wie aus den Unterlagen hervorgeht: „In den vergangenen Jahren war bei fast 37 Prozent der verletzten oder getöteten Radfahrer Ablenkung oder Unachtsamkeit die Hauptunfallursache.“

Weniger aufregend ist das Thema Schwerverkehr: „Die Nordautobahn müsste sich positiv auswirken“, merkt Bergauer dazu an. Das erscheint naheliegend, da etwa Poysdorf teilweise von über 3.000 LKWs täglich durchquert wurde. Glücklicherweise finden sich unter den Lastwägen aber „keine Leichen mehr und kaputte Bremsen finden wir kaum noch“, ist Bergauer froh.

Grund dafür sind vor allem die hohe Kontrolldichte und das Bonus-Malus-System.