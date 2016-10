Fast scheint es, als ob die Gemeinderäte bei der Sitzung am 27. Oktober die Diskussion nachholen wollten, die sie vor 14 Tagen mit dem Auszug aus dem Gemeinderat verhindert hatten: Nach über zweistündiger Diskussion wurde der Auftrag eines Neubaues eines Altstoffsammelzentrums für Mistelbach im Wirtschaftspark Wilfersdorf/Mistelbach gegen die Stimmen von SPÖ, Bürgerliste LaB und FPÖ beschlossen. Zuvor hatte die ÖVP-Mehrheit die Gegenanträge der Opposition abgelehnt, das bestehende Altstoffsammelzentrum am beim Bauhof in der Ebendorferstraße zu sanieren und schrittweise, je nach vorhandenen finanziellen Mitteln zu modernisieren oder eine Volksbefragung zum Thema ASZ abzuhalten.

