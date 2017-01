ÖNB

Walter Nowotny (geboren: Gmünd, 7. 12. 1920; abgestürzt: Achmer, Westfalen, 8. 11. 1944): Nowotny verbrachte seine Mittelschulzeit in Mistelbach, er besuchte das Gym in Laa. Und in Mistelbach hatte der Sohn eines Eisenbahners auch seine erste Liebe, wie Mistelbacher, die ihn kannten, immer wieder betonen.

1939 wurde er als Freiwilliger zur Dt. Wehrmacht einberufen und während seiner Pilotenausbildung 1940 zum Fähnrich befördert. Nach Abschluss der Ausbildung wurde er zur I. Ergänzungs-Jagdgruppe nach Merseburg und mit 23. 2. 1941 zur 9. Staffel des Jagdgeschwaders abkommandiert. Bereits ab Sommer 1941 stand Nowotny über der Sowjetunion im Einsatz, trat aber erst ab 1943 als erfolgreicher Jagdflieger in den Vordergrund.

Für den 250. Flugzeugabschuss wurde ihm 1943 das Eichenlaub mit Schwertern und Brillanten zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes verliehen. Im Februar 1944 übernahm Nowotny als Kommodore das Schulgeschwader 101 in Frankreich und im Juli 1944 wurde er der Führer jenes Kommandos, das die Eignung des Düsenflugzeuges Me 262 als Jagdflugzeug testen sollte.

1944 Beförderung zum Major. Bei einem Einsatz gegen amerikanische Bomber stürzte Nowotny tödlich ab. Zu diesem Zeitpunkt war er mit 258 Luftsiegen einer der erfolgreichsten Jagdflieger der Dt. Luftwaffe.

Quelle: biographien.ac.at/oebl