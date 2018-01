Pro: Die Befürworter des neuen Wertstoffsammelzentrums im Wirtschaftspark Wilfersdorf-Mistelbach führen das zeitgemäße Setup ins Rennen: Überdachte Container, in die vom Auto aus direkt in die Container eingeworfen werden kann und Einhaltung aller gesetzlicher Richtlinien.

Außerdem spart sich die Gemeinde die Kosten für die Errichtung des WSZ bzw. Sanierungskosten am derzeitigen Standort. Etwaige Umbauten am neuen Standort muss der GAUM selbst zahlen.

Dieser kann dann alternativ genutzt werden - der Bauhof etwa braucht ohnehin bald mehr Platz.

Contra: Die dezentrale Lage bei Kettlasbrunn führt zu längeren Wegen im Antransport. Gegner kritisieren auch die Mehrkosten für die Gemeinde durch den höheren Beitrag, den die Gemeinde an den GAUM überweisen muss.