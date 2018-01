„Traurig, dass man ohne Bodyguards nicht mehr von einem Ball heimgehen kann.“ Der Mistelbacher Manfred Platschka und ein in Wien lebender Wolkersdorfer Freund und Bundesbruder wurden am Wochenende am Nachhauseweg vom Grazer Akademikerball Opfer eines Überfalls. Der Wolkersdorfer wurde niedergeschlagen, Platschka selbst blieb unverletzt und konnte die Angreifer vertreiben. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich bei den Angreifern um letzte Reste der Demo gegen den Ball gehandelt hat.

Von fünf Unbekannten attackiert

Die beiden Ballbesucher waren mit ihren Begleitungen in der Nacht zum Sonntag im Grazer Bezirk Gries auf dem Weg ins Hotel, als sie von fünf Unbekannten attackiert wurden. „Es waren nur 200 Meter vom Ballsaal ins Hotel, dabei mussten wir über die Tegetthoffbrücke“, schildert Platschka. Schon von Weitem hätten sie die Personen auf der Brücke gesehen, einen Konflikt verhindern wollend, wartete man ab, bis sich die Gestalten verzogen hatten.

Als die Ballbesucher aus dem Weinviertel die Murbrücke überquert hatten, wurden sie plötzlich von hinten angegriffen: „Damit hatten wir nicht gerechnet, dass sich die neben der Brücke verstecken“, gesteht Platschka, Mitglied der schlagenden Mistelbacher Burschenschaft Germania Libera. Die Unbekannten versuchten, den beiden Burschenschaftern die Mütze, das Burschenschafterkapperl, herunter zu reißen. Als das nicht gelang, weil sich die beiden Weinviertler wehrten, soll einer der Angreifer angekündigt haben: „Dich Faschisten bring ich um!“

Platschka, nie auf den Mund gefallen, konterte: „Versuch‘s doch!“ und wehrte sich mit Leibeskräften. Der Mistelbacher konnte unter den Schlägen abtauchen, der Wolkersdorfer hatte weniger Glück und bekam einen Schlag direkt auf das Kinn und ging k.o., Platschka versuchte dann, seinen Bundesbruder zu verteidigen, und wehrte sich mit Leibeskräften.

Hotel-Portier verständigte Polizei

„Als sie sahen, dass sie keine Chance haben, sind sie dann geflüchtet“, schildert Platschka. Währenddessen hatte der Portier des Hotels bereits die Polizei gerufen, eine Fahndung nach den fünf Unbekannten mit schwarzer Kleidung und Kapuzenshirts verlief negativ: „Wir hoffen jetzt auf die Videoaufzeichnungen des Hotels, das einen Teil des Gehsteiges mitfilmt“, sagt Platschka: „Die Polizei wertet die Bänder jetzt aus.“

Der Wolkersdorfer zog sich bei dem Angriff eine Rissquetschwunde am Kinn, eine Rückenprellung und eine Gehirnerschütterung zu, er musste ärztlich behandelt werden.

Wird Manfred Platschka nach diesem Ereignis auf den Wiener Akademikerball gehen? „Natürlich“, sagt der passionierte Burschenschafter: „Genauso, wie auf das Farbenkränzchen in Krems und den Burschenbundball in Linz. Wegen ein paar Idioten lasse ich mir das nicht vermiesen!“