Mistelbach

Da gehen die politischen Wogen hoch: „ÖVP bewirft verdienten SP-Mann mit Schmutz“ betitelte die SPÖ-Postille „Mistelbacher Rundschau“ ihre jüngste Ausgabe: Die ÖVP greife den heute für Kanalangelegenheiten zuständigen Josef Strobl und seinen Vorgänger, den 2014 verstorbenen Walter Weinerek, an, weil sie es verabsäumt hätten, die Kanalgebühren regelmäßig zu erhöhen, heißt es in dem Blatt.

Und: Dass damals in der Ära Resch die Kanalgebühren nicht einfach erhöht worden seien, sei eine mündliche Abmachung zwischen Bürgermeister Christian Resch, Finanzstadtrat Rudolf Demschner und Kanal-Stadtrat Weinerek gewesen. Jetzt wolle die ÖVP von den damaligen Abmachungen nichts mehr wissen, man wolle sich an Weinerek abputzen.

„Als ich die Mistelbacher Rundschau gelesen hab’, hab’ ich mir gedacht: Das ist nicht mehr Politik, so kann man das nicht machen“Mistelbachs VP-Chef Christian Balon

Bei der ÖVP versteht man die Aufregung nicht: Natürlich sei man hinter der großkoalitionären Abmachung in der Ära Resch (1997-2010) gestanden, sagt Gemeindepartei-Chef Christian Balon (ÖVP). „Als ich die Mistelbacher Rundschau gelesen hab’, hab’ ich mir gedacht: Das ist nicht mehr Politik, so kann man das nicht machen“, sagt Balon.

Wenn die SPÖ gegen die in der letzten Gemeinderatssitzung 2016 beschlossenen Gebührenerhöhungen sei, dann solle sie das auch sagen. „Man kann ja klar seine Meinung sagen. Aber bitte keine Geschichten erfinden über Menschen, die vor zwei Jahren verstorben sind!“, sagt Balon.

Walter Weinerek sei auch in der ÖVP hochgeschätzt worden: wegen seiner Handschlagqualität. Seitenhieb zur heutigen SPÖ: Eine Eigenschaft, die heute oft fehle, meint Balon.

"Ich will keine Gräben aufreißen!“

Was sagt die SPÖ dazu? Die NÖN fragte nach, Fraktions-Chefin Renate Knott ist die Betitelung der Story in der Parteizeitung merklich unangenehm: Ein Interviewtermin wird kurzfristig abgesagt, man wolle sich dazu nicht äußern: „Wir wollen weiter mit der ÖVP zusammenarbeiten“, sagt Knott. Sie wolle die Angelegenheit unkommentiert im Raum stehen lassen: „Das geht mir sehr nahe, ich will keine Gräben aufreißen!“

Ob sie voll hinter der Story stehe? Die Antwort bleibt unklar: „Sie haben das Ansehen Walters beschmutzt“, sagt Knott nur.

Wer ist der Verfasser des Artikels? Dazu gibt es keine Auskunft, in der ÖVP vermutet man einen Ghostwriter aus der Bezirkspartei, der in knalligen Formulierungen als Scharfmacher dienen soll.