Als ganz neue Erfahrung beschreibt der Jungbauer Manuel Tanzberger das Shooting für den Jungbauernkalender. Freunde motivierten den 20-Jährigen zur Anmeldung.

"Es hat Spaß gemacht"

Beworben hat sich der Jungbauer mit Fotos, die seine Schwester als angehende Fotografin gemacht hatte. „Alle waren sich sicher, dass ich genommen werde.“ Und wirklich, der Traunfelder wurde zum Casting eingeladen. Dort musste er die Jury in Bademode oder Unterwäsche überzeugen. Tanzberger hatte mit der knappen Kleidung kein Problem: „Mich hat das nicht gestört, es hat Spaß gemacht.“

Besonders das professionelle Setting rund ums Shooting begeisterte ihn: „Das Shooting war richtig professionell. Es war auch eine Visagistin dabei, das war eine ganz neue Erfahrung.“ Ein Erlebnis, das er nicht so schnell vergessen wird.

Mitarbeit im Betrieb, Studium an der Uni

Jetzt ist er schon fast eine Berühmtheit im Bezirk, zumindest wird er bereits erkannt: „Ich werde beim Fortgehen darauf angesprochen.“ Eine Modelkarriere strebt er aber nicht an. Er startet neben der Mitarbeit im Betrieb ein Studium an der Universität für Bodenkultur in Wien.