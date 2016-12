„Die Poysdorfer FPÖ-Gemeinderätin Renate Stadler beschimpft unsere Polizeibeamten als Dreckspack“, kann ÖVP-Vizebürgermeister Herbert Bauer das Facebook-Posting der blauen Gemeinderätin kaum fassen.

„Im Zuge des Weiterbaus der A5 wurde bei der Abfahrt Poysbrunn an der B7 eine geänderte Verkehrsführung notwendig. In mehreren Verkehrsverhandlungen wurde versucht, bestmögliche Sicherheit zu schaffen“, berichtet der Vizebürgermeister. Durch häufige Geschwindigkeitsübertretungen finde auch eine verstärkte Überwachung der Polizei statt. Bürgermeister Thomas Grießl konnte bei seinem Bürgergespräch in Poysbrunn auch die großen Sorgen der Bevölkerung in Bezug auf die Abbiegesituation an der Kreuzung erfahren und setzte sich für bestmögliche Sicherheit ein. „Ein Unfall, der erst kürzlich passiert ist, zeigt auch die Notwendigkeit dafür. Es ist einfach unglaublich, dass eine Poysdorfer Gemeinderätin zur Verkehrsüberwachung auf Facebook ,Reine Abzocke … Dreckspack!‘ postet“, schüttelt Bauer den Kopf.

Bauer forderte Stadler zum Rücktritt auf

„Ich fordere deshalb FPÖ-Gemeinderätin Renate Stadler zum Rücktritt auf, denn dieses Verhalten ist für eine gewählte Mandatarin absolut untragbar,“ ergänzt der Vizebürgermeister und ÖVP-Gemeindeparteiobmann Herbert Bauer.

„Zuerst alles und jeden beschimpfen und danach heuchlerisch entschuldigen. Das ist die Masche der FPÖ auf Landes- und Gemeindeebene. Wer Polizisten wörtlich als Dreckspack bezeichnet, sollte sich einfach nur schämen“, findet auch ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner.

Wird die blaue Gemeinderätin Renate Stadler nach den schwarzen Zurufen jetzt zurücktreten? „Das werde ich nicht, ich hab’ mir schon erwartet, dass sowas kommt“, reagiert sie auf NÖN-Anfrage: „Ich denke, es wird nicht so tragisch sein, was ich gemacht habe, ein Verbrechen war es nicht.“ Die Forderung sei ein rein politischer Angriff des politischen Mitbewerbers auf sie.