„Na gut, dann musst du es selber machen“, dachte sich Dietmar Püringer, und schuf quasi aus der Not heraus sein eigenes Unternehmen, die Greißlerei „Weinviertlerie“ am Wiener Schwendermarkt.

„Landwirtschaften verkaufen sich unter Wert“

Ein Grund war sein Wandel zu bewusster Ernährung, dazu suchte er regionale, biologische Produkte, wurde aber nirgends fündig. Der gebürtige Garmannser, seit 15 Jahren in Wien lebend, merkte auch: „Landwirtschaften verkaufen sich unter ihrem Wert.“ Er selber habe immer irgendwelche Brotjobs ausgeübt, aber ständig das Bedürfnis verspürt, etwas Vernünftiges zu machen: „Das Thema Selbstständigkeit hat immer schon in meinem Kopf herumgespukt.“

„Kunden kriegen für vernünftige Preise nachhaltige Produkte und gute Qualität, Landwirte einen vernünftigen Lohn für ihre Arbeit.“ Dietmar Püringer

Das alles könnte man ja verbinden, kam es ihm in den Sinn. Im Oktober 2016 nahmen die Pläne erste konkretere Formen an. „So, jetzt muss ich etwas Eigenes finden“, schmiss er seinen Job als Schildermaler hin und entschied sich, einen Weinviertel-Laden aufzumachen. Zufällig stieß er auf den Schwendermarkt, der bereits in der Vergangenheit vor dem Abriss stand, und die „Palme13“, einen Kultur-Verein. Die Vereinsleute und vormaligen Lokalbesitzer fanden das Konzept ihres Nachfolgers cool.

Allerdings plant Püringer zukünftig, Lesungen, Ausstellungen, Vernissagen und Konzerte zu veranstalten und würde sich hierbei gerne auf Weinviertler Künstler spezialisieren. „Im Grätzl tut sich wieder was, junge Buden sind am Werken“, dies würde sehr gut angenommen werden. Kaffee und Kuchen gibt es schon im kleinen Rahmen, geplant sind zudem kleine, leichte Speisen.

Höchstens 90 Kilometer Beschaffungsweg

Auch die Produktpalette soll weiterwachsen. Die Lebensmittel, größtenteils biologisch, stammen aus dem nordöstlichen Weinviertel. Schon im Vorhinein stand fest, dass der Beschaffungsweg höchstens 90 Kilometer weit sein soll. „Niederabsdorf liegt mit 89,5 Kilometer noch knapp im Bereich“, lacht Püringer. Ausnahme macht nur das Waldviertler Gebäck.

Er kenne jeden Bauern und Betrieb, möchte diese mit bestem Gewissen vertreten. Persönliche Beratung und vernünftige Bedingungen sind ihm wichtig: „Kunden kriegen für vernünftige Preise nachhaltige Produkte und gute Qualität, Landwirte einen vernünftigen Lohn für ihre Arbeit.“

In Zukunft möchte Püringer seine Pläne auf das Weinviertel umlegen, in ähnlichen Betreibern sieht er Gleichgesinnte, nicht Konkurrenz: „Mein Vorhaben nehmen mir schon viele ab, überall poppen solche Institutionen auf, das finde ich schön.“