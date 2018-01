Bauplätze sind die Zukunft einer Gemeinde - VP-Bürgermeister Daniel Fröschl freut sich darum umso mehr, in Staatz demnächst neue Baugründe vergeben zu können.

Der Grundkauf war für den Bürgermeister schon mehr als notwendig, schließlich steht in der Katastralgemeinde Staatz-Kautendorf nur mehr ein Gemeindebaugrund zur Verfügung.

In zentraler Lage, hinter der Raiffeisen-Lagerhaus-Filiale, konnte nun ein Grundstück im Ausmaß von rund 3.400 Quadratmetern angekauft werden. Bei seiner letzten Sitzung gab der Gemeinderat dazu grünes Licht. Fröschl hofft, aus der vorhandenen Fläche drei bis vier Bauplätze entwickeln zu können. Doch bis diese fertig sind, ist noch einiges an Formalitäten zu erledigen: Nun muss das Areal zuerst umgewidmet werden, dann werden die Bauplätze parzelliert. Bis Mitte nächsten Jahres, also 2019, können die neuen Gründe dann an die neuen Besitzer vergeben werden, hofft der Bürgermeister.

Die Lage der neuen Gründe ist ideal: Mitten im Ort liegen sie genau zwischen Kindergarten und Volksschule und trotzdem ruhig, weil abgewandt von der Bundesstraße. Zudem bietet sich ein schöner Blick auf den Staatzer Berg. Damit sind die Gründe ideal für junge Familien.