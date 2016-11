Mit dem Rücktritt von Manfred Hager als Bürgermeister der Gemeinde Ladendorf hat die Katastralgemeinde Garmanns auch ihren Ortsvorsteher verloren: „Hager hat mit einem Abgang alle seine Funktionen und Amterl zurückgeschmissen“, so Reinhard Schweiger, der seine Nachfolge angetreten hat.

Bürgermeister Thomas Ludwig hat die Ernennung Schweigers in der Gemeinderatssitzung vorige Woche allen Gemeinderäten mitgeteilt.

Vermittlung als Anliegen

Schweiger, ÖVP-Gemeinderat und seit Kurzem im Gemeindevorstand, will sich für den Ort einsetzen und setzt auf einen starken Rückhalt im Dorf: „Unser Verschönerungsverein ist sehr aktiv und macht sehr viel im und für den Ort. Ich glaube, ich kann mich auf die Garmannser wohl hundertprozentig verlassen“, so der neue Ortsvorsteher, der sein Amt zeitmäßig gut eingeteilt ausführen kann. Als Außendienst-Mitarbeiter bei Generali kann er sich die Dienstzeit ein wenig einteilen und ist nicht an fixe Arbeitszeiten gebunden.

Die Gemeinde in Garmanns hat sehr viel gemacht: Dorf-FF-Haus, Straßenbeleuchtung, Gehweg an der Hauptstraße, Wartehaus und Kirche sind neu oder renoviert.

„Mir ist jetzt hauptsächlich die Vermittlung zwischen Ortsbevölkerung und Gemeinderat sowie Gemeinde ein Anliegen“, so der neue Garmannser Ortsvorsteher.