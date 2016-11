Nach einjähriger Bauzeit eröffnet Interspar in der Bezirkshauptstadt Mistelbach ein rundum modernisiertes Einkaufszentrum mit einem völlig neu gestalteten Restaurant und weiteren Shop-Partnern wie Klipp, Ernsting`s Family, Alphagold und einer Apotheke.

Interspar feiert Comeback in Mistelbach .

„Endlich gehen wir mit diesem traditionsreichen Interspar-Standort wieder zur Gänze ans Netz und können unseren Kunden in der Bezirkshauptstadt Mistelbach das volle Sortiment bieten“, freut sich Markus Kaser, Geschäftsführer von Interspar-Österreich. "Es war an der Zeit, diesen Standort vom Grund auf zu erneuern. Durch die neu-entstandene Mistelbacher-Umfahrung wurde hierfür die nötige Infrastruktur geschaffen, um dieses 16,4 Mio. Euro Projekt schlussendlich zu realisieren und das gesamte Shopping-Center inklusive Hypermarkt zu revitalisieren."

Während des Neubaus war der Markt keinen Tag geschlossen. „Die integrale Sanierung bestehender Handelsflächen bei laufendem Betrieb ist ein Spezialgebiet von uns“, so Projektarchitekt Andreas Schaller von ATP Wien. „Auch in unserer langjährigen und erfolgreichen Zusammenarbeit mit Interspar gewinnt das Thema zunehmend an Bedeutung.“

Pohl: „Starkes Zeichen für heimische Wirtschaft“

Interspar bindet aktiv lokale und regionale Lieferanten aus direkter Umgebung in die Sortimentsgestaltung mit ein. "Zugleich wird durch die Neugestaltung des gesamten Standortes die Attraktivität der Einkaufsstadt Mistelbach deutlich erhöht und wichtige Arbeitsplätze in der Region gehalten. Das ist ein deutliches und zugleich starkes Zeichen für die Wirtschaftsregion in und rund um Mistelbach“, betont Bürgermeister Alfred Pohl.