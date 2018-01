„Gemeinsam und Miteinander“ war das Motto des Neujahrsempfangs vergangenen Mittwoch im Gemeindezentrum. Nach den Begrüßungsworten von Vizebürgermeister Erich Zeiler an unter anderem anwesende Gemeinderäte sämtlicher Fraktionen, Vereins-Obleute sowie Vertreter verschiedener Institutionen aus der eigenen Gemeinde, sowie aus anderen, präsentierte Bürgermeister Thomas Ludwig einen Rückblick auf 2017 sowie eine Vorschau auf 2018.

B 40-Sanierung noch immer größtes Projekt

Das Projekt, das die Gemeinde im Vorjahr am meisten gefordert hatte, war die Sanierung der B 40, hier begannen die Arbeiten des Vorhabens, das in vier Teilabschnitte gegliedert ist.

So wurde der Regenwasserkanal aufgelassen, der Beginn mit der Glasfaserleerverrohrung fand zudem statt, sowie die Vorbereitung für die Umrüstung auf die LED-Straßenbeleuchtung, zwischen Bahnhof und Barenthgasse. Die Verkehrsinsel beim Bahnhof wurde abgeschrägt, weiters kaufte die Gemeinde zwei mobile Radarmessgeräte an, derzeit stehen diese in der Neubauer Straße und in der Kapellenstraße. Aufgrund der B 40-Baustellen-Situation wurde deswegen in Letzterer auch eine 30 km/h-Beschränkungs-Tafel aufgestellt.

Ebenso Thema war und ist das verfügbare Bauland, insgesamt gibt es 20 Bauplätze. Für das heurige Jahr werden die wichtigsten Vorhaben Folgende sein: Der zweite Bau-Abschnitt der B 40 (Barenthgasse bis Leopoldstadt), hier findet gleichzeitig die Mitverlegung der Glasfaserleerverrohrung sowie der Weiterbau der Wasserversorgungsanlage statt. Betreffend Wasserversorgungsanlagen-Sanierung wird eine Darlehensaufnahme erfolgen, die angekündigte Gebührenanpassung bezüglich Wasserversorgung hat mit 1. Jänner stattgefunden.

„Heute bin ich mal so frech und hol´ ihn vor die Kamera.“Bürgermeister Thomas Ludwig zum Geehrten Josef Pillwein

Die Rohrnetzinstandhaltung kostet jährlich etwa 20.000 Euro, dies sei nur ein Richtwert, laufende Maßnahmen zur Leck-Suche und -abdichtung werden gesetzt. In Neubau soll die Straßensanierung in der Bründlberggasse erfolgen, in Pürstendorf und Ladendorf hat man wenn möglich vor, auf der B 40 die LED-Straßenbeleuchtung umzusetzen. „Heute bin ich mal so frech und hol´ ihn vor die Kamera“, sagte Ludwig und überraschte Josef Pillwein mit einer Ehrung, für die jahrelange licht- und tontechnische Betreuung von Gemeindeveranstaltungen.

Abschließend rief Ludwig zu einem Jahr der Gemeinsamkeit auf: „Ich probiere es heuer wieder mal.“ Aufgrund des spontan einsetzenden Applauses, schloss der Bürgermeister daraus, dass er mit seinem Anliegen richtig liegt, wünschte den Gästen viel Erfolg für 2018, und lud zu Speis und Trank, sowie „ein bisschen Plaudern“ ein.