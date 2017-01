140 Musiker aus den Reihen der Jugendtrachtenkapelle und des Musikvereines Poysdorf sind eine großartige Anzahl an Musikern.

Beim Neujahrskonzert im Kolpinghaus zeigten sie am 1. Jänner, was in ihnen steckt. Den ersten Teil des Konzertes gestaltete die Jugendtrachtenkapelle Poysdorf unter Kapellmeister Christoph Schodl.

Den Beginn des Konzertes machte die Olympia Fanfare aus dem Jahre 1996. Danach folgten das Konzertstück „ein Reisetagebuch“ und Ausschnitte aus der Oper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck.

Den Abschluss machte der Radetzkymarsch

Im zweiten Teil dirigierte Kapellmeister Richard Jauk den Musikverein Poysdorf und Umgebung. Neben der Ouvertüre aus der Oper Aschenputtel, gab es auch das sehr schwierige Konzertstück „El Camino Real“, „Exit“ von Daniel Muck und natürlich auch Märsche zu hören. Den Abschluss machte traditionell der Radetzkymarsch. Durch das Programm führten Kathrin Tögl und Helmut Strobel.

Bezirkskapellmeister Josef Pleil jun. konnte zwei besondere Ehrungen des NÖ Blasmusikverbandes verleihen. Bei der Jugendkapelle wurde Kapellmeister Christoph Schodl mit dem Ehrenzeichen für Verdienste um den NÖ Blasmusikverband ausgezeichnet.

Schodl ist seit zehn Jahren Kapellmeister der Jugendkapelle und versteht es ausgezeichnet, die jugendlichen Musiker zu fordern und zu fördern. Die zweite Ehrung betraf Gottfried Gmeinbeck, der für seine 40-jährige Musikertätigkeit mit der goldenen Ehrenmedaille des NÖ Blasmusikverbandes ausgezeichnet wurde.