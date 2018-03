Durch den kurzfristigen Rücktritt des langjährigen Vizebürgermeister Ferdinand Bammer (ÖVP) musste vergangenen Dienstag eine Gemeinderatssitzung abgehalten werden. Bürgermeister Richard Schober berichtete, dass Ferdinand Bammer aus persönlichen Gründen alle seine politischen Ämter mit 30. Jänner zurückgelegt habe.

Daher musste der Vizebürgermeister neu gewählt und das frei werdenden Gemeinderatsmandat der ÖVP neu besetzt werden.

Neu im Gemeinderat: Der Schricker Gebhard Schalkhammer. Er übernimmt das vakante Mandat von Ferdinand Bammer. | Johann Hochleithner

Als neuer Gemeinderat wurde der Schricker Gebhard Schalkhammer (ÖVP) von Richard Schober angelobt. Bei der anschließenden Wahl für das Vizebürgermeisteramt gab es nur einen Vorschlag von Bürgermeister Richard Schober.

Die langjährige Gemeinderätin und ÖVP-Ortsparteiobfrau in Schrick, Birgit Boyer wurde vom Gemeinderat mit 15 Stimmen, drei Gegen- und drei ungültigen Stimmen zur neuen Vizebürgermeisterin gewählt. Die ausgebildete Kindergartenpädagogin und jetzt in der EDV tätige Schrickerin ist schon mehrere Jahre politisch in der Großgemeinde und als Gemeinderätin der ÖVP aktiv. Sie war es auch, die federführend einige Großveranstaltungen, so auch den Faschingsumzug im letzten Jahr, organisiert und tatkräftig unterstützt hatte.

Richard Schober sprach den Dank an Ferdinand Bammer für seine langjährige Arbeit als Gemeindepolitiker und Vizebürgermeister der Marktgemeinde Gaweinstal aus. Bammer konnte leider aus persönlichen Gründen nicht an dieser Gemeinderatssitzung teilnehmen.