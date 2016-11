Alle Jahre wieder? Fast genau vor einem Jahr, am 29. Oktober 2015 wurde in den Kindergarten und der Volksschule eingebrochen. In der Nacht auf Dienstag bekam die Schule wieder Besuch dreister Besucher.

Die bisher unbekannten Täter drangen in den Kindergarten ein, stahlen dort zwei Fotoapparate und versuchten durch die Verbindungstüren in die Schule einzudringen. Die Verbrecher kletterten dann aufs Dach des Verbindungsbaues und hebelten ein Fenster der Schule aus und drangen ins Gebäude ein.

Alle Kästen wurden durchsucht und ausgeräumt, die Tür zum Direktorenzimmer gewaltsam geöffnet, die Tür massiv beschädigt. Zwei Notebooks und drei Fotoapparate waren die ganze Beute der Einbrecher als Beute.