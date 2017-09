Kürbisfest lockte Besucher.

Zum jährlichen und bereits 16. Kürbisfest lud der Seniorenbund Niederleis am Sonntag, dem 17. September. Im Feuerwehrhaus, in welches man für die Veranstaltung bereits vor einigen Jahren gezogen ist, gab es ein munteres Beisammensein mit Publikum jeden Alters. Obmann Kurt Kraft und sämtliche Mitglieder des Seniorenbundes, welcher sich aus insgesamt 70 Mitgliedern aus den verschiedenen Katastralgemeinden zusammensetzt, und welcher 2018 sein bereits 40-jähriges Bestehen feiern wird, versorgten die Gäste mit hausgemachtem Essen und Trinken.

In der Küche herrschte reger Betrieb, Bürgermeister Leopold Rötzer, sowie sein Stellvertreter, Leopold Kitir packten als Kellner selbst mit an. Das selbsternannte „Streichquartett“, die engagierten Damen des Seniorenbundes, kümmerten sich um die Aufstrichbrote, es gab Kürbisgulasch sowie eine große Auswahl an selbstgebackenen Mehlspeisen. Um die 100 Besucher feierten bis am frühen Abend, unter dem Dachvorsprung neben dem Feuerwehrhaus konnten die Kinder sich unter Erwachsenenaufsicht im Kürbisschnitzen versuchen.