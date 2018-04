„Klassische Musik wurde von Menschen für Menschen geschaffen“, sagt Dolphi Danninger, Architekt und Tenor, und möchte mit seiner Frau, der Sopranistin Claudia Guarín, den Menschen die Scheu vor der Opernmusik, diese elitäre Barrieren, nehmen sowie musikalische Alternativen bieten: „Wir wollen kultureller Nahversorger sein, der Landflucht entgegenwirken.“

Zudem will man die Gesellschaft weg vom „Wochenend-Denken“ bringen: Ihr Programm soll nicht Festspiel- sondern Ganzjahres-Charakter erhalten, auch unter der Woche Kunst und Kultur im kleinen, aber feinen Rahmen bieten.

Vormals in Wien lebend, beschloss das Paar, mit ihren zwei Kindern, aufs Land in das Bauernhaus von Danningers Eltern zu ziehen. Schon lange hatten sie die Idee eines eigenen Kultursalons im Kopf, doch war der Markt in Wien bereits mehr als übersättigt. Eines Tages kam den beiden die Idee, ein kleines Café zu eröffnen. „Wieso machen wir dann nicht gleich unseren Kultursalon hier auf?“ Der Stadl im Hof könne hervorragend als Kulisse und Auftrittsort dienen, vor zwei Jahren begann man in der Bahnstraße 164 zu werken.

Der Salon im Stadl fasst 100 Personen und lockte in der ersten Saison insgesamt 166 Besucher an. | 3rdskinarchitecture gmbh

Nach der ersten Saison im Herbst 2017 meldeten sich Musiker sogar von selber wegen Auftritten. Für diese sei der Rahmen ein ganz anderer als der ihnen bekannte: Durch anderes Publikum und anderer Umgebung entstünde ein spezieller Dialog, der Zugang zur Musik wäre von beiden Seiten anders, Länder und Städte würden sich dadurch bereichern.

Der Eintritt ist frei, ohne jeglichen Konsumzwang, ein Austausch fände auf anderer Ebene statt. So bekam die Familie bereits 10 Kilogramm Erdäpfel, zudem nimmt man gerne Hilfe in Form von Garten- und Selbstversorgungs-Tipps an.

Ein Haus-Zubau eines Winter-Salons ist geplant, Vorträge und Ausstellungen sollen stattfinden, vorstellen könne man sich zudem ein kleines Café.