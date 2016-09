NÖN: Das Projekt „Neue Volksschule“ schreitet zügig voran. Baustart soll spätestens nächstes Frühjahr sein. MIT:uns und den Grünen geht das zu schnell. Sie hätten gerne mehr Zeit, um das passende Konzept zu finden.

Horst Holzer: Der Gemeinderat hat sich lange damit auseinandergesetzt. Alles wurde ausgiebig besprochen und abgewogen. Ich halte das für eine reine Verzögerungstaktik der beiden Parteien.

Sind Sie mit der gewählten Version - Umbau am aktuellen Standort - zufrieden?

Wir haben uns die verschiedenen Versionen genau angesehen und haben vor Ort alles begutachtet. Der Zubau ist sehr gut durchdacht. Er ist die günstigste Variante. Der für einen Neubau in Frage kommende Standort in der Withalmstraße ist nicht optimal.

Für das Gemeindewirtshaus in Obersdorf ist noch immer kein Pächter in Aussicht. Ist Geduld gefragt oder könnten andere Anreize helfen?

Ich sehe das so: Das Wirtshaus musste renoviert werden. Es so zu belassen und einen Mieter suchen, hätte nicht funktioniert, so schlecht wie die Bausubstanz ausgesehen hat.

„Wir setzen uns zusammen und klären das. Wenn das mit der ÖVP d’accord geht, dann ist das halt so.“

Horst Holzer, Chef der Wolkersdorfer SPÖ, über die Zusammenarbeit mit der ÖVP

Ihre Partei ist oft auf gleicher Linie mit der Bürgermeisterin. Die Opposition bezeichnet die SPÖ deshalb gerne als verlängerten Arm der ÖVP oder spricht gar von der Partei „SPÖVP“.

Gegen alles zu sein, kommt bei der Bevölkerung auch nicht gut an. Wir schauen uns die Themen genau an. Wenn was nicht passt, kann man das in Ausschüssen diskutieren, oder auch in den Gremien. Wir setzen uns zusammen und klären das. Wenn das mit der ÖVP d’accord geht, dann ist das halt so.

Also ist die Zusammenarbeit mit der ÖVP für Sie zufriedenstellend. Oder ist es ähnlich kompliziert wie auf Bundesebene?

Die Lösungsfindung funktioniert. Wenn ich mit Bürgermeisterin Anna Steindl über ein problematisches Thema rede, finden wir immer einen Konsens. Ma red‘ sich’s aus. Dann wird entschieden. So läuft das in der Regel ab.

Wie ist das Team der Wolkersdorfer SPÖ zur Zeit aufgestellt? Passt die Zusammensetzung?

Ich bin mit den Kollegen sehr zufrieden. Leider ist bei uns durch die gesunkene Zahl an Plätzen im Gemeinderat auch die Zahl der handelnden Personen zurückgegangen. Aber seit Kurzem kommen Jüngere nach.

Welche Themen sollten Ihrer Meinung nach in dieser Periode noch angepackt werden?

Die Wohnsituation in Wolkersdorf ist momentan für junge Familien eine Katastrophe. Es gibt nichts Leistbares. Die Preise sind so hoch, weil viele Wiener herziehen. Wir als Gemeinde müssen Wohnraum schaffen.