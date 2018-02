PKW krachte in Leitschiene .

Am Nachmittag des 27. Februars wurde die FF zu einer Fahrzeugbergung nach einem Verkehrsunfall bei der Anschlussstelle Großkrut gerufen: Ein PKW hatte offensichtlich die Mittelleitschiene touchiert hatte und kam in weiterer Folge entgegen der Fahrtrichtung am Pannenstreifen zu stehen.

„Das Fahrzeug wurde dabei im Frontbereich stark beschädigt - eine Weiterfahrt war nicht mehr möglich. Verletzt wurde zum Glück niemand“, sagt ein Feuerwehrsprecher. Nach Unfallaufnahme durch die Autobahnpolizei, wurde der beschädigte PKW mittels Wechselladerfahrzeug der FF Mistelbach aus dem Autobahnbereich entfernt und gesichert abgestellt.

Die FF Mistelbach ist laut neuem Alarmplan des Landesfeuerwehrkommandos für die Nordautobahn bei Fahrzeugbergungen ohne Verletzte für diesen Autobahnabschnitt zuständig. Die lokalen Feuerwehren werden erst gerufen, wenn es gilt, Verletzte zu bergen.